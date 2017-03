La pilota, a la teulada de la FER

La Federació Espanyola de Rugbi decidirà divendres la seu de la final de la copa del Rei de rugbi, que jugaran El Salvador i la Santboiana el 30 d'abril. El termini per presentar candidatures s'acabava ahir. El club català, tal com havia anunciat prèviament, va presentar el terreny de joc de Las Gaunas, a Logronyo, com a proposta pròpia. El seu rival en la final, El Salvador, aposta, en canvi, per l'estadi de Zorrilla, que ja va ser l'escenari de la copa del 2016.

La proposta per jugar la final a Las Gaunas, on no s'ha jugat mai cap partit de rugbi, la fa la Santboiana com a club i no l'Ajuntament de Logronyo, com s'havia dit en un primer moment. En tot cas, el consistori de la Rioja es compromet a donar suport a la infraestructura necessària per a la final. L'Ajuntament de Sant Boi també dona suport al club degà de Catalunya. Es calcula que organitzar la final a Logronyo costaria uns 40.000 euros. “També s'ha de dir que hi hauria un retorn per les entrades, perquè és un duel que generarà molta expectació”, va dir ahir el president del club català, Miquel Martínez.

Les pressions perquè el partit, amb tot, es jugui a Valladolid són constants. Ahir mateix, l'àrbitra designada per la federació per dirigir el partit, Alhambra Nievas, va apostar obertament per Zorrilla com el camp que ha d'acollir el partit. Martínez es va queixar precisament d'això: “Encara que ho pensi, ella no pot dir això, perquè se suposa que l'estament arbitral és neutral, igual que ho ha de ser la federació.”

Tot i que Valladolid és favorita per quedar-se el partit a casa, la Santboiana pretén almenys que la federació espanyola s'hagi de mullar i explicar exactament per què els arguments de l'equip castellà són millors que els de l'equip català, que com a mínim proposa una seu neutral en col·laboració també amb el club de rugbi de Logronyo.