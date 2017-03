El Barça fitxarà un català d'or, Ludovic Fàbregas

Ludovic Fàbregas (1996, Banyuls de la Marenda) acaba el contracte el juny del 2018 amb el Montpeller i és un dels jugadors més cobejats pels grans equips europeus. En la recta final per endur-se'l, el Barça s'ha avançat sobretot al PSG i ha convençut amb més arguments el pivot, recent campió del món amb França. Així ho va publicar ahir L'Équipe. El pivot català ja ha confirmat al Montpeller que no renovarà el contracte però encara no ha fet públic el seu pròxim destí. Al Barça, com està passant en la selecció francesa, Fàbregas serà el relleu natural de Cedric Sorhaindo, amb el qual compartirà vestidor com a mínim fins al 2020, que és quan s'acaba el contracte del veterà pivot amb el Barça.

El fitxatge de Fàbregas entra de ple en la política de canvi generacional iniciada per David Barrufet i Xavier Pascual en una plantilla que ja ho ha guanyat tot. L'estiu que ve arribarà l'eslovè Jure Dolenec, també jugador del Montpeller, per substituir Kiril Lazarov, que no renovarà. Segons L'Équipe, el Barça també s'ha interessat en una altra de les joves figures de l'handbol francès: l'extrem dret Yanis Lenne (1996), que juga al Sélestat alsacià. L'altre objectiu que perseguiria el club, contractar l'islandès Aron Pálmarsson (1990, Veszprém), serà més complicat. El central acaba el contracte el 2018 amb el Veszprém, que el vol renovar, i el THW Kiel el vol recuperar. El Barça té una carta a favor, que el jugador ha manifestat que el seu somni sempre ha estat jugar al Barça.

De la bicicleta a la pilota