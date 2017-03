Una Volta privilegiada

L'elegància del Palau de Pedralbes, escenari de la presentació de la Volta Ciclista a Catalunya, congenia a la perfecció amb una nova edició, la 97a, d'un dels esdeveniments esportiu clàssics del país que enguany es torna a mudar i es converteix en una referència del ciclisme mundial. Alguns dels principals referents del pilot mundial es tornaran a desafiar per les carreteres del país entre el 20 i el 26 de març. El cartell l'encapçala el triple vencedor del Tour de França, el corredor britànic Chris Froome (Team Sky), i també hi figuren els espanyols Alberto Contador (Trek) i Alejandro Valverde (Movistar), el francès Julian Alaphilippe i l'irlandès Dan Martin (Quick Step), el britànic Adam Yates (Orica), el nord-americà Tejay van Garderen (BMC), el polonès Rafal Majka o els velocistes André Greipel o el francès Nacer Bouhanni (Cofidis), entre d'altres.

La cursa manté l'esperit de les últimes edicions amb sortida des de la localitat costanera de Calella i acabarà a Barcelona, al circuit de Montjuïc, tot i que ha introduït novetats, tal com va explicar ahir el director de la cursa, Rubèn Peris. Un dels canvis més significatius és la introducció d'una etapa contrarellotge per equips en la segona etapa amb sortida i arribada a Banyoles i un traçat que recorrerà el Pla de l'Estany. Aquest dia es poden començar a establir algunes diferències significatives entre els equips, tal com es va demostrar dimarts en la crono per equips inaugural de la Tirrena-Adriàtica, on entre el vencedor, el BMC, i un dels equips de més entitat del pilot, l'Sky, hi va haver una escletxa de més d'un minut i mig.

El final de la tercera jornada a la Molina, després d'haver partit de Mataró i superar la collada de Toses i la mateixa Molina en una primera ocasió, serà un altre dels moments àlgids de la prova.

El Port és també una de les novetats d'aquesta edició. L'obstacle muntanyós tortosí servirà per posar el punt final a la cinquena etapa, que haurà sortit de Valls, una localitat que en les últimes edicions havia estat l'escenari de l'arribada. Els 189 quilòmetres entre Tortosa i Reus i l'epíleg barceloní seran les últimes oportunitats que tindran els ciclistes per provocar canvis en la general. “El circuit a la muntanya de Montjuïc ha condicionat el podi dels últims anys”, va recordar ahir Peris en un acte presidit per la consellera de la Presidència del govern, Neus Munté, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i que també va servir per descobrir una de les particularitats de la prova, el cartell de la 97a edició, que ha estat elaborat per l'artista vilanoví Lluís Amaré.