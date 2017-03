L'amarga loteria

La loteria dels penals va fer fora el Barça Lassa de la copa d'Espanya tot just començar. Tota la il·lusió del jove equip blaugrana se'n va anar per la borda en una tanda en què Dyego i Marc Tolrà van desaprofitar els seus llançaments davant d'Asier, el porter del Magna Gurpea, que va culminar una actuació estratosfèrica per classificar el seu equip per a les semifinals.

Va ser un partit preciós per a l'espectador, amb moltes fases d'anada i vinguda i un munt d'intercanvis de cops. El Barça va dominar la possessió durant el primer temps, però li va costar generar ocasions de gols, sobretot en el tram inicial. Li faltava profunditat, a l'equip d'Andreu Plaza, que va veure com Araça avançava els navarresos en la primera ocasió clara del partit. El Magna tenia molt de perill en els contraatacs i ho va materialitzar en el minut 3. El Barça no es va torçar en el seu camí i va veure com el rival patia una caiguda anímica després de la lesió del seu capità. El veterà Eseverri es va fer mal al turmell i va haver de deixar la pista visiblement coix. Això va afectar a la fortalesa de l'equip navarrès, que va veure com els blaugrana posaven setge a la porteria d'Asier. Roger va avisar i Rafa López, dos minuts després de debutar amb la samarreta del Barça, va empatar el partit. Encara s'estaven queixant els jugadors i el cos tècnic del Magna per unes possibles mans del jugador cordovès en el control quan el Barça va fer el segon en una jugada embolicada. Va ser un cop dur per a un Xota que va haver de necessitar del seu porter Asier per mantenir-se en el duel. El navarrès va oferir un repertori d'aturades per respondre a Paco Sedano, que també va fer gala dels seus reflexes en les ocasions aïllades dels navarresos.

En la segona part, el partit va tenir un tram de serenitat que es va acabar després de l'empat navarrés. Dani Saldise va culminar una magnífica jugada col·lectiva amb un xut amb la punta del peu, impossible per al porter blaugrana.

Aleshores l'esquema va canviar. Els dos equips, voluntariosos en defensa, van abocar-se a l'atac gairebé sense xarxa. El Barça no trobava la manera de batre Asier, l'home del partit, i el Magna intentava sortir al contraatac amb contundència. El pal va salvar l'opció més clara de Ferrão i el mateix pivot brasiler va fallar a porteria buida. Els navarresos es van jugar el tot o res amb Yoshikawa fent de porter jugador a quatre minuts, però el duel va desembocar als penals i la loteria va fer fora el Barça. Desenllaç amarg per a un equip que havia posat moltes il·lusions en aquesta copa d'Espanya.