La reaparició de Paula Martí

La golfista barcelonina de 37 anys Paula Martí, que va ser número 1 del rànquing europeu professional el 2001, disputarà després de set anys retirada l'Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, un torneig professional femení integrat dins el Ladies European Tour que es jugarà al Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona) entre el 20 i el 23 d'abril. “No em vull perdre una oportunitat com aquesta”, explica Martí. Guanyadora, entre d'altres competicions, de l'Open d'Itàlia 2001, el British Masters 2002 i el LPG Austràlia 2002, a més de vuit segons llocs en el circuit europeu, fet que la va fer mereixedora de la medalla d'or al mèrit en golf el 2003, Martí considera que “és un autèntic regal”. “El que em fa més il·lusió és que els meus nens em vegin jugar. És clar que tinc pors, perquè soc conscient que no puc anar al nivell actual. En qualsevol cas, vull gaudir i tornar a sentir sensacions i experiències que només aconsegueixes quan ets allà dalt. Tinc lapsus de concentració, però és normal. Sitges i Terramar formen part de casa meva. Em fa il·lusió també que els alumnes a qui dono classes em vegin.” És conscient que el “golf professional femení ha canviat molt”. “Tenim cinc espanyoles al circuit americà, una cosa mai vista, ho estan fent realment bé, i això ajuda el nostre esport.” La golfista barcelonina va ser una de les que van estar molt amunt: “Arribar al número 1 d'Europa no va ser fàcil. La Marta Figueras-Dotti va obrir el camí i després vam continuar la Raquel Carriedo i jo. Vam ser la primera generació en la qual la preparació física va començar a prendre importància, al marge de treballar contínuament la tècnica.”