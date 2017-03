La imposició de la lògica

Poques coses es poden preveure quan el Catgas salta a la pista. Per molt Inter que hi hagi davant i per molt que els madrilenys siguin els favorits per guanyar la copa d'Espanya. Si, a més, l'escenari és el propici per les sorpreses, els gols, l'emoció, les anades i vingudes i els intercanvis en el resultat, l'emoció està servida. Va ser així ahir en els quarts de final de la competició, però, al final, com acostuma a passar en la majoria de les històries, el gran es menja el petit i la lògica va dictaminar que l'Inter accedís a les semifinals. Els madrilenys es jugaran un lloc a la final amb el Jaén, que va vèncer el Peníscola.

Va avançar-se el Catgas ben aviat en el primer símptoma d'irreverència catalana. Dani Salgado va rematar a la xarxa una passada magnífica de banda a banda de la pista del porter Prieto. L'equip colomenc intentava generar possessions llargues perquè el potencial madrileny toqués el mínim de pilotes. En un minut fatídic, però, l'Inter va desfer la feina feta pels colomencs durant els dotze primers minuts. Rafael i Taffy van capgirar el marcador amb dues canonades imparables. Eren els pitjors minuts d'un Catgas que va salvar els mobles i va arribar viu al descans.

En la represa, l'Inter va posar una marxa més en el seu joc i va abocar-se a l'atac a la recerca d'un gol que deixés encarrilat el partit. No va ser així i Ricardinho es va fer l'empat a dos en pròpia porta. No li va durar massa l'eufòria a l'equip colomenc, que va veure com l'astre portuguès es redimia del seu error amb el 3-2 i el 4-2. En gairebé un minut, el Catgas passava d'estar ben viu a l'eliminatòria a ser fràgil en mans del totpoderós Inter. Semblava que la lògica s'imposava; el gran tenia el petit prop de la lona. Però, aleshores, Corvo va inventar-se una jugada que va convertir Sergio amb el 3-4. I en l'acció posterior l'argentí Maxi Rescia va tornar a empatar. El Catgas tornava a recitar l'oda de la combativitat que tantes vegades s'ha entonat a Santa Coloma i es reenganxava a l'eliminatòria.

Però, la lògica tenia guardat un darrer cop per als colomencs, que van veure com a les acaballes l'Inter imposava la seva llei amb dos gols de Gadeia i Ricardinho. Amb el joc de cinc, Javi Rodríguez només va poder maquillar el resultat.