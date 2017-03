Una victòria imprescindible

copa EHF

Grup B

4a jornada

Fraikin Granollers - Porto

16.30 h

Göppingen - Midtjylland

31 - 23

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Göppingen 8

4 4 0 0 116 100

F. Granollers 2

3 1 0 2 84 84

Porto 2

3 1 0 2 76 82

Midtjylland 2

4 1 0 3 106 116

El Fraikin Granollers se la juga avui a casa contra el Porto (16.30 h) després de perdre a la pista portuguesa per 23-22. El conjunt de Carlos Viver necessita apuntalar el segon lloc i superar la diferència de gols respecte del primer partit contra els portuguesos, líders invictes en la seva lliga. Els lusitans es van estrenar en el duel contra els catalans i han tornat a entrar en la lluita per les dues places que poden donar accés als quarts. “Ja només ens queden finals a partir d'ara”, va afirmar Viver. “És un partit vital, per a nosaltres però també per a ells. L'equip que comenci a perdre punts ho tindrà molt complicat”, hi va afegir. La baixa d'Adrià Figueras serà un hàndicap per al Fraikin, encara que dimecres, contra el Villa de Aranda, va superar el compromís amb certa solvència. L'entrenador català creu que el seu equip té marge de millora respecte al partit de dissabte passat: “La seva defensa 6-0, especialment en la segona meitat, es va tancar molt bé i ens va generar molts problemes en atac.”

El Porto va ser el primer rival del Granollers en competició europea. L'11 de gener del 1959, els dos clubs van disputar el partit corresponent als vuitens de final de la copa d'Europa, amb victòria per als vallesans (17-12). Per commemorar aquella fita, alguns dels jugadors que van protagonitzar el partit faran el servei d'honor.