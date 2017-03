Golejada de quarts

“Hem fet una primera fase de la Champions pràcticament perfecta”, va dir ahir cofoi el capità del Barça, Víctor Tomàs. No n'hi havia per a menys després que el conjunt blaugrana atropellés el Wisla Plock en el darrer partit de la lligueta. Davant la seva gent, el Barça va culminar amb un ampli resultat una primera fase europea en què ha firmat 12 triomfs, un empat –el de la setmana passada a la pista del Kiel– i una derrota amb el PSG, que, finalment, acabarà segon de grup. Ja classificats per als quarts de final, els blaugrana veuran des del sofà de casa com els francesos hauran de disputar els vuitens de final contra el Nantes, que ahir va eliminar el Naturhouse La Rioja. Un privilegi que permetrà als homes de Xavi Pascual agafar aire en una temporada en què s'ha disputat el mundial i en què equips del nivell del PSG, el Veszprém, el Flensburg i el Kiel han exigit molt. I, sobretot, permetrà preparar a consciència la propera cita europea, en què es jugaran l'accés a la final a quatre de la Champions contra el vencedor del duel a doble partit entre el mateix Kiel i el Rhein-Neckar Löwen.

Contratemps

Només es pot posar una pega a la victòria d'ahir. Quan no s'havien disputat ni cinc minuts de partit, Andersson va fer un mal gest de manera fortuïta i no va poder continuar. El club va informar a les xarxes socials que el danès té una lesió al lligament lateral extern de genoll esquerre i que en les properes hores li faran proves per conèixer-ne l'abast exacte.

De menys a més