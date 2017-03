De la Cruz s'endú l'etapa final de la París-Niça

El sabadellenc David de la Cruz (Quick-Step) va sumar la seva segona victòria com a professional i ho va fer en una de les grans cites del calendari internacional, la París-Niça. El català es va saber col·locar en l'escapada del dia i en el moment de la veritat va resistir el brutal atac d'Alberto Contador (Trek) al coll d'Èze. El de Pinto s'hi jugava la victòria en la general, però li van faltar dos segons per desbancar Sergio Henao (Sky).

El vilanoví Marc Soler (Movistar), que ha fet la seva millor volta per etapes en l'UCI World Tour, també va resistir al grup capdavanter i va atacar sense manies a Éze. Va passar primer pel coll i en el descens es va escapar i va aconseguir uns segons d'avantatge que van ser insuficients davant el descens ferotge de Contador. Ja pels carrers de Niça, Contador va intentar deixar enrere tant De la Cruz com Soler, però el sabadellenc va resistir en l'últim quilòmetre mentre que Soler va cedir per l'esforç del seu atac anterior. Sobre la línia d'arribada, el del Quick-Step va batre Contador, que havia atacat a 50 km de la meta, i que al final va trobar a faltar els segons de bonificació de l'arribada, ja que Henao va fer el darrer descens amb molta empenta per evitar perdre el lideratge l'últim dia.

L'últim català a imposar-se en una etapa de la París-Niça va ser el malaguanyat Xavi Tondo el 2010. En aquella ocasió, es va imposar el penúltim dia camí de Tourrettes-sur-Loup, després d'un descens molt arriscat.