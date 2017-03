Andersson diu adeu a tota la temporada

No tot van ser bones notícies en la victòria del Barça Lassa dissabte contra el Wisla Plock, que va donar a l'equip de Xavi Pascual el primer lloc de grup en la lliga de campions. El suec Lasse Andersson, un dels jugadors clau a la primera línia, es va lesionar tot just començar (minut 5) al genoll esquerre. Va caure rodó i va abandonar la pista amb símptomes evidents de dolor. Semblava una lesió greu, i s'ha confirmat: sis mesos de baixa. Pascual no podrà disposar d'ell en tot el que queda de temporada. Afrontar els quarts de final de la lliga de campions i una hipotètica final a quatre sense la jove figura danesa serà tot un desafiament.

El jugador serà operat el dimecres 22 de març per l'especialista Joan Carles Monllau. El diagnòstic és d'una lesió lligamentosa.

Contractar un substitut és improbable per les condicions en què hauria d'arribar un nou jugador. El Barça no pot fitxar cap jugador que hagi participat en partits de la lliga de campions i tampoc que hagi tingut fitxa en una lliga fins al 31 de gener. Queda, doncs, un marge de maniobra molt estret. Pascual està més obligat que mai a recuperar Filip Jícha, concentrat ara en tasques defensives, perquè torni a ser determinant en atac, sobretot com a central.