Una fita superlativa

L'Astralpool CN Sabadell i La Sirena CN Mataró van certificar l'accés a la final a quatre de l'Eurolliga femenina dissabte en una nova jornada perfecta per al waterpolo català. Fins ara, només Itàlia havia col·locat dos representats en la fase final de la màxima competició europea en tres ocasions. L'Olympiacòs grec i el Kirixi rus completen el quadre, i els propers dies es coneixerà la seu de la final a quatre, que es disputarà el 28 i el 29 d'abril.

Les possibilitats que se celebri a Catalunya no són elevades, perquè Sabadell va acollir l'última edició i Mataró, la fase final de la copa LEN i, a més, enguany els dos clubs ja han organitzat una fase classificatòria. Així que Kirixi, una localitat a uns 115 km de distància de Sant Petersburg, i Atenes, podrien ser les escollides. D'entrada, però, no es tanquen les portes perquè Catalunya torni a ser l'escenari de la final a quatre de l'Eurolliga. En aquest sentit, seria la capital maresmenca la que tindria més possibilitats. La piscina coberta del Sorrall, on es va jugar dissabte contra l'UVSE Budapest, no reuniria les condicions ideals per organitzar una cita d'aquesta envergadura, però es pot apostar per la piscina exterior Joan Serra del mateix Centre Natació Mataró, al costat de la platja. Segons la normativa de la LEN, no es pot jugar a l'exterior fins al mes de maig, però tenint en compte que els partits es disputarien a finals d'abril, el 28 i 29, no seria desgavellat que s'acceptés la candidatura catalana. En tot cas, ja s'han començat a fer algunes gestions en l'àmbit federatiu i municipal perquè la proposta catalana prengui forma.

El CN Sabadell i el CN Mataró capitalitzen l'èxit del waterpolo català. Els dos clubs exemplifiquen la feina ben feta a nivell formatiu, però també s'ha de reconèixer la tasca d'altres entitats com ara el Sant Andreu, el Mediterrani, el Terrassa i el Rubí, d'on han sortit jugadores destacades. Un altre factor que ha revertit positivament en la progressió de tots els clubs ha estat l'aposta decidida i ambiciosa del CN Sabadell. El fet que l'equip vallesà hagi guanyat quatre Eurolligues els últims sis anys i hagi dominat les competicions estatals, indirectament ha fet créixer els rivals, que han treballat i s'han sacrificat per intentar assolir el seu nivell i intentar derrotar-lo, com va passar en la final de la copa de la Reina del 2016, que va guanyar el CN Mataró. Les maresmenques, principals rivals de les sabadellenques, demostren a la perfecció aquesta progressió. La primavera passada es va viure un capítol que corrobora el pes del waterpolo català a Europa amb el doblet del Sabadell (eurolliga) i el Mataró (copa LEN).