Quintana regna en la cursa dels dos mars

El colombià Nairo Quintana (Movistar) es va embutxacar la segona victòria en la Tirrena-Adriàtica per segona vegada en tres anys en resoldre sense problemes la curta contrarellotge final a San Benedetto del Tronto, que es va adjudicar l'australià Rohan Dennis (BMC).

Dennis va cobrir els escassos deu quilòmetres a una mitjana de 53 km/h i va desbancar l'holandès Jos van Emden (LottoNl-Jumbo), que fins aleshores havia marcat el millor temps, i al final es va haver de conformar amb la segona posició, a tres segons. La victòria de Dennis rubrica una bona cursa del conjunt nord-americà del BMC, que va guanyar la contrarellotge per equips de la primera jornada i ha vestit el mallot de líder durant tres dies a través de l'italià Damiano Caruso, el belga Greg van Avermaet i el mateix Dennis.

En la quarta jornada, l'etapa reina, el protagonisme el va acapar Quintana, que va vèncer al cim del Terminillo superant rivals de nivell com Geraint Thomas (Sky) i Adam Yates (Orica) i es va situar en una primera posició que no ha abandonat. Aquesta és la segona victòria del colombià enguany, després de triomfar en la Volta al País Valencià, on també va ser el més ràpid en l'etapa muntanyosa més destacada. El podi de la Tirrena el va completar Dennis i el francès Thibaut Pinot (BMC), que van quedar a 25 i 36 segons, respectivament.