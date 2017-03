La dècada prodigiosa

La participació del manacorí Rafa Nadal, que tindrà el repte d'aixecar la desena copa en el Barcelona Open Banc Sabadell, serà el principal atractiu del 65è Trofeu Comte de Godó, que es disputarà a les instal·lacions del RCT Barcelona del 22 al 30 d'abril. El director del torneig, Albert Costa, no amaga que Nadal (6è del rànquing), amb nou victòries en el Godó i catorze Grand Slams en el seu palmarès, “és el gran reclam” de la cita. “És el gran favorit perquè ja ha demostrat que torna a estar molt bé físicament. És un jugador que no té límits i, aquest any, si és capaç de tenir un temporada regular, estarà lluitant per acabar com a número u un altre cop”, va afegir el director del torneig.

Costa va destacar també els altres dos top ten de la llista, el japonès Kei Nishikori (5è), doble campió (2014-15) i finalista el 2016, i l'austríac Dominic Thiem (9è). “Hem aconseguit fidelitzar la participació de Nishikori. Aquí se sent com a casa i li encanta la cuina catalana. Thiem és un jugador que en el futur se situarà entre els tres o quatre millors del món”, va afegir. En la llista d'inscrits hi ha quatre jugadors més dels vint primers del rànquing: David Goffin (12è), Tomas Berdych (14è), Roberto Bautista (17è) i Richard Gasquet (19è).

Tampoc faltaran al quadre les dues principals raquetes catalanes: Albert Ramos (24è) i Marcel Granollers (36è). Tot i que encara no ho va voler fer oficial, Costa va donar per segur que una de les quatre invitacions que es reserva l'organització serà per a l'olotí Tommy Robredo, l'últim vencedor català del torneig (2004) i que ha reaparegut en el circuit després d'una llarga etapa marcada per les lesions. “Encara hi pot haver alguna sorpresa en aquest mes i mig que queda”, va etzibar. I va afegir: “S'ha fet un gran esforç per portar a Barcelona els millors jugadors en un món molt competitiu i amb tots els tornejos apostant molt fort. Ens ajuda molt la gran història del torneig i els atractius de la ciutat.” Tampoc faltaran a la cita altres noms importants del tennis espanyol com ara Pablo Carreño, David Ferrer, Feli López i Nico Almagro, i joves valors de futur com el rus Karen Khatxanov i el japonès Yoshihito Nishioka.

Com ja és tradició, el president del RCT Barcelona, Albert Agustí, va anunciar que l'homenatjat d'aquesta edició seria Martin Mulligan, l'únic italià en el palmarès del torneig i que va vèncer fa 50 anys, el 1967. Mulligan va superar en la final el mexicà Rafael Osuna, i la temporada següent va tornar a derrotar l'alemany Ingo Buding, amb una pallissa de consideració (6-0, 6-1 i 6-0). Agustí va remarcar que per primer cop tots els partits del quadre individual (47) serien televisats i va recordar les xifres de l'any passat amb una audiència global estimada de 300 milions d'espectadors de 176 països. El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, no va amagar la seva predilecció per Rafa Nadal: “Hauríem de ser neutrals, però en Nadal és el nostre ambaixador i ens agradaria molt que el desè any de patrocini coincidís amb la seva desena victòria en el torneig.” Jaume Asens, tinent d'alcalde de Barcelona, va ressaltar la tradició tennística de la ciutat i va anunciar que es tornaria a repetir l'experiència Tennis al carrer, amb la instal·lació de dues pistes de minitennis al front marítim. “És una bona iniciativa per democratitzar el tennis”, va remarcar.