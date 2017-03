Mechaal i Alcalà, al mundial de cros

El campió d'Espanya de cros, Adel Mechaal (New Balance); el campió dels 1.500 m, Marc Alcalà (FC Barcelona), i el germà petit d'Adel, el júnior Saïd Mechaal (Playas de Castelló), seran els tres únics representants catalans en el campionat del món de cros que es farà el 26 de març a Kampala, la capital d'Uganda, sobre un recorregut de 10 km. Adel completarà d'aquesta manera el cercle de les grans competicions internacionals d'hivern: campionat d'Europa de cros, europeu de pista coberta i mundial de cros.

Han renunciat a disputar el mundial per raons esportives el subcampió d'Espanya a Gijón, Ayad Lamdassem, i el campió d'Europa dels 5.000 m, Ilias Fifa, que tot i guanyar-se la convocatòria amb un sisè lloc a l'estatal no es troba en el seu millor moment. La selecció absoluta la completaran José España, Sergio Sánchez, Fernando Carro i Ricardo Serrano –homes– i Trihas Gebre, Ana Lozano, Teresa Urbina, Irene Pelayo i Azucena Díaz –dones–. En l'equip júnior al costat de Saïd Mechaal, no hi serà l'igualadí Abessaamad Oukhelfen, que va guanyar la medalla de bronze en el campionat d'Espanya.