Joel González espera arribar als Jocs del 2020

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 són l'últim repte que s'ha fixat el doble medallista olímpic Joel González. Així ho va afirmar el taekwondista figuerenc en una xerrada a Madrid en el marc del congrés Salut i Esport L'efecte wellbeing. “Espero arribar a Tòquio 2020, és l'últim repte que tinc. Jo treballo per cicles, que és molt positiu i que crec que millora la productivitat”, va afirmar Joel González. De la temporada actual, l'esportista empordanès va destacar que la gran cita és el campionat mundial que es disputarà a Muju, Corea del Sud, del 24 al 30 de juny, i va afirmar sobre aquesta competició: “Espero estar lluitant per les medalles.”

Joel González, que va guanyar la medalla d'or en els Jocs de Londres 2012, va ser bronze a Rio 2016 i té dos títols mundials i dos d'europeus, va parlar en aquesta xerrada sobre el fet que s'ha de valorar el treball per sobre de les medalles que es guanyen. “És una pena que només es valori el treball si guanyes una medalla, perquè potser el dia de la competició només has pres millor les decisions que el teu rival i aquestes han estat les més adequades, perquè potser el treball de tots dos és el mateix”, va manifestar, i també va explicar que l'esport t'aporta molts valors i que s'ha de saber afrontar les derrotes: “En l'esport s'aprèn que no sempre es pot guanyar i és bo saber conviure amb la derrota. Quan fracasses mires enrere i penses què has fet malament. Això fa que et plantegis el perquè de les coses.”