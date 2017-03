“El primer hauria d'anar directament a la final a 4”

La incorporació de Ludovic Fàbregas, i com abans millor, seria un fitxatge genial, però encara no està tancat

El mànager de la secció d'handbol del FC Barcelona Lassa, David Barrufet, valora molt positivament, com és obvi, la trajectòria de l'equip en la primera fase de la lliga de campions, en què ha certificat el primer lloc i ha accedit directament als quarts de final. Amb menys pressupost i amb un equip molt rejovenit, l'equip de Xavi Pascual ha passat la mà per la cara a alguns dels grans d'Europa amb plantilles més extenses i experimentades. La nota negativa és la baixa per lesió d'Andersson. Admet que serà molt difícil trobar-li substitut en el que queda de curs. Barrufet no nega, en canvi, que ha tingut contactes amb el pivot Ludovic Fàbregas. Diu que la seva incorporació no està tancada, però veuria amb bons ulls que arribés com abans millor.

Com valora la primera fase de la lliga de campions?

Estem molt contents. Quedar primers de grup i de la manera com ho hem fet és per fer-ne una valoració molt positiva.

Tenint en compte la renovació de la plantilla, es pot dir clarament que l'equip ha superat les expectatives?

Inicialment, tampoc ens havíem plantejat uns límits. Es tracta d'un equip en creixement, amb molts joves que s'havien d'adaptar al nostre funcionament. El procés ha anat molt bé, la feina ha estat molt bona i ara en recollim els fruits. Quedar primers en aquest grup ja és un èxit. Si ens haguessin dit a principi de curs que estaríem on estem potser no ens ho hauríem cregut.

Està satisfet del rendiment dels sis fitxatges?

Estem molt contents amb les sis incorporacions i amb tot l'equip. Tots s'han adaptat al un nou sistema de joc. Els joves estan jugant bé perquè l'equip els ha ajudat a adaptar-se i a conèixer què és el Barça. És una fita dels que han arribat nous, amb moltes ganes i il·lusió, i dels més veterans que els han ajudat. Cada cop els joves han anat guanyant més pes, i això també és feina de l'entrenador i de tot l'equip.

Més enllà del Barça, li ha sorprès positivament o negativament el balanç d'algun equip en aquesta primera fase?

Més o menys tots els equips estan on havien d'estar. Si que és veritat que a alguns equips, en veure que no poden quedar primers, els és igual classificar-se segons, tercers o quarts perquè el nivell és molt alt. Penso que la competició hauria de premiar més el primer perquè no pot ser que els equips vagin a algunes pistes sense lluitar.

Com ho solucionaria, doncs?

Jo seria partidari que els primers de grup anessin directes a la final a quatre. Anar directes als quarts de final està bé, però t'ho continues jugant tot en una eliminatòria. De l'altra manera, en canvi, tots els equips lluitarien per quedar primers i anirien a totes en tots els partits.

La realitat, però, és que hauran de jugar uns quarts molt exigents contra el Kiel o el Rhein-Neckar. Alguna prioritat?

Tant se val, ja que es tracta del segon i el tercer classificat de la Bundesliga. Si poden perdre els dos... [riu] Potser el Kiel té la segona millor plantilla de la Champions, tot i que no hagi rendit al seu millor nivell. Ara, però, han recuperat Weinhold i això els farà molt més temibles. Qualsevol dels dos serà molt complicat. Per il·lusió i per ganes, no serà.

Seria un fracàs no jugar per segona temporada la final a quatre?

Fracàs, no, tenint en compte que l'equip és molt nou, i més ara que hem perdut un jugador tan important com Andersson. Seria, en tot cas, una desil·lusió.

A això em volia referir. La nota negativa d'aquesta primera fase ha estat la greu lesió d'Andersson. Trobar-li un substitut per al que queda de curs és una missió impossible?

Amb tots els requeriments que s'han de complir, és gairebé impossible. A més, hauríem de fitxar un jugador de gran qualitat i que realment ens pugui ajudar. L'estem buscant, però tampoc ens tornarem bojos. En tot cas, la baixa de Lasse ens fa molt mal, perquè és un jugador molt important dins l'equip. Havia assumit moltes responsabilitats i també donava descans a altres jugadors. L'equip estava molt estructurat i ara ens tocarà patir.

Dins de la mateixa plantilla, quines solucions veu per suplir aquesta baixa?

No les diré [riu]. Hi ha solucions i les farem servir, però en tot cas és un jugador menys, que tenia un pes important i que ho estava fent molt bé.

I al filial?

Hi ha un parell de jugadors que ens podrien ajudar en l'Asobal, però per a la Champions encara no estan preparats perquè és una competició molt més exigent, i més en els quarts.

Quan el vam entrevistar durant les primeres setmanes en el càrrec, el Barça encadenava 71 victòries en la lliga i ara ja en són 122. En les competicions espanyoles, no hi ha qui els aturi.

Sembla fàcil, però és molt complicat i no se li dona tot el mèrit que es mereix a l'equip. Cada dia la lliga s'està igualant més i sortir sempre amb mentalitat guanyadora i competint al màxim cada cop costa més. Recordo que al Palau vam guanyar de només un gol l'Ademar i hi hagut altres resultats molt ajustats. Algun dia perdrem, i hi ha molta gent que ho està esperant.

Quan va arribar al càrrec, va deixar dos missatges clars: rejovenir la plantilla i intentar nodrir el primer equip amb més jugadors del planter. Encara són les principals consignes?

Fitxar és més fàcil, però per fer pujar jugadors del planter necessitem més temps. Genèticament, per constitució, surten bons extrems i porters, però ens falta aconseguir jugadors en les altres posicions. Els jugadors més grans molts fan bàsquet i ara estem canviant la manera de captar talent, per veure si així som capaços de formar més jugadors de primera línia, laterals i centrals, a més de pivots.

La temporada passada van recuperar dos jugadors sorgits del planter, Valero i Saubich. Hi ha aquesta possibilitat oberta també aquest curs? David Balaguer, per exemple, està fent una gran temporada.

Ara és complicat. En Balaguer acaba de renovar tres anys amb el Nantes i la clàusula és molt alta. Ara mateix és inviable.

Amb vista al curs vinent, ja és segura l'arribada de Dolenec i la marxa de Lazarov. Hi haurà molts més moviments?

Estem treballant per si hi ha alguna altra oportunitat, però aquesta és la segura. No et puc dir ni que sí, ni que no. Si podem millorar l'equip, ho farem segur.

Hi ha el cas de Ludovic Fàbregas. El mateix jugador ja ha anunciat que vindrà al Barça el 2018. Sembla que el voldrien aquest mateix any.

És un dels jugadors que ens interessa, però encara no està tancat. Seria un fitxatge molt bo perquè és un jugador jove, de molta qualitat. Seria genial. Si pot ser abans del 18 perfecte, però primer s'ha de tancar.