Soler crema etapes cap a la seva primera gran volta

El Movistar és conscient que té amb Marc Soler (1993, Vilanova i la Geltrú) una de les grans joies del ciclisme europeu i no descarta que aquest any mateix pugui debutar en la Vuelta a Espanya a l'agost, el pas previ a una futura convocatòria per al Tour de França. “Aquesta setmana hem estat parlant precisament d'ell tots els directors de l'equip, de com va actuar en la París-Niça i dels seus progressos. Tots estem d'acord que està fent bé la feina, allò que s'espera i no és fàcil d'un vencedor del Tour de l'Avenir, i al mateix temps està complint amb el que se li demana estratègicament”, explica Mikel Zabala, un dels màxims responsables de l'equip.

Marc Soler, que va estrenar el seu palmarès professional el 2016 amb una victòria d'etapa en la Ruta del Sud, va estar a punt diumenge passat d'alçar els braços per primer cop en l'UCI World Tour en la darrera etapa de la París-Niça. Finalment, Alberto Contador (Trek) i el sabadellenc David de la Cruz (Quick Step) el van deixar enrere en l'últim quilòmetre. “Soler va saber apuntar molt bé a la diana aquell dia i el tret se li va escapar per molt poc, però el mèrit en el ciclisme és apuntar bé”, relata Zabala.

Soler serà un dels grans protagonistes de la Volta a Catalunya que comença diumenge a Calella, però més enllà de la competició catalana no té cap altra prova programada. “És normal, decidirem el seu calendari en funció del seu desgast físic i mental després d'aquesta primera part de la temporada, i també en funció de les seves característiques”, assenyala l'home encarregat de coordinar tots els directors del Movistar.

Respecte a la gran pregunta de si aquest és l'any –el tercer com a professional– escollit perquè debuti en una gran volta, la d'Espanya, Zabala no ho descarta: “Quan arribi el moment de fer l'equip veurem en quin estat de forma es troben ell i els seus companys, però si s'ho mereix té les mateixes oportunitats que els altres.”

Zabala admet que les característiques de Soler –que va renovar fins al 2019 l'any passat–són molt preuades: “No té cap debilitat, però la seva virtut principal és la d'escalador; tot i que és un corredor molt alt, puja molt bé. També fa bones contrarellotges i en el planer es defensa.”

En la Volta, Soler treballarà per a Alejandro Valverde, però també podrà lluir-se. Ho va fer en el seu debut com a professional fa dos anys, quan va col·locar-se en l'escapada del dia camí de Port Aventura i va acabar quart a la línia de meta.