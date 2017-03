Colòmbia somia el groc

La confirmació de les victòries en les classificacions generals de Sergio Henao (Sky) a la París-Niça i de Nairo Quintana (Movistar) a la Tirreno-Adriàtica han provocat eufòria entre els seguidors colombians, que cada vegada veuen més a prop una victòria d'un ciclista del país a la prova que més se'ls resisteix, el Tour de França. Al bon moment dels dos escaladors s'hi ha d'afegir l'anunci que va fer l'Orica d'apostar per Esteban Chaves com a líder de l'equip per a la cursa francesa.

Per Henao, lògicament, serà difícil d'entrada discutir el lideratge de Chris Froome al seu equip, però el colombià aspira a ser el número 2 per davant del basc Mikel Landa i del gal·lès Geraint Thomas. Quintana tampoc ho tindrà fàcil. Aquesta primavera s'ha proposat guanyar el seu segon Giro d'Itàlia, i empalmar un repte com aquest amb un altre Tour no serà fàcil. Des del seu equip avisen que qualsevol mínim incident que tingui a Itàlia farà que es prengui la cursa amb més tranquil·litat, pensant ja en el Tour.

Pel que fa a Chaves, tindrà tota la pressió a sobre. L'Orica ha sacrificat Adam Yates –quart de la general i primer jove del Tour el 2016– per posar tot l'equip a la seva disposició. L'any passat va ser tercer en el Giro i segon en la Vuelta, en tots dos casos amb recorreguts molt exigents. Amb tot, la seva experiència en el Tour al costat de la de Froome és nul·la.