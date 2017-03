Federer en estat pur

L'esperat duel de matinada a Califòrnia entre Roger Federer (9) i Rafa Nadal (5), el segon del curs després de la majestuosa final de l'obert d'Austràlia, va ser un monòleg sense rèpliques del suís: 6-2 i 6-3 en 67 minuts d'exhibició de tennis d'atac fulminant a un ritme vertiginós, a tot drap. El seu rival en els quarts de final del Masters 1.000 d'Indian Wells serà el descarat i polèmic australià Nick Kyrgios (15), que a partir d'un servei implacable en què no va cedir ni una sola pilota de trencament, va tornar a vèncer –6-4 i 7-6 (3)– el serbi Novak Djokovic per segon cop en aquest imprevisible 2017, tal com ja va fer en la final d'Acapulco. De fet, el principal exponent de la nova generació ha derrotat el balcànic els dos cops que s'han trobat.

El tennis del suís va ser inabastable per al balear i, de fet, probablement ho hauria estat per a qualsevol humà. Solvent i expeditiu amb el servei –Nadal només va tenir una pilota de break en tot el partit i l'ha desaprofitada– i pressionant perfectament amb les restades, el geni de Basilea va tornar a exhibir el seu revés gairebé a sobrebot que tan bons resultats li va donar a Melbourne i que li va aplanar el camí cap al seu divuitè Grand Slam. Un cop d'una dificultat extrema que ell executa amb aparent senzillesa i que li permet manar sense recular perquè esterilitza l'efecte verinós de la dreta cargolada de Nadal. Tota la vida buscant el revés de Federer certament amb bons resultats i ara la tàctica, de moment, ha quedat obsoleta.

El cas és que Federer va anar de cara a barraca i va trencar el servei de Nadal en el primer joc. Un segon break en el cinquè va ser definitiu. En el segon acte, el primer trencament es va produir en el tercer joc. Superat per les circumstàncies i els continus cops guanyadors del seu oponent, Nadal no va tenir ni esma per demanar la revisió del punt en la darrera acció del partit: un revés paral·lel dubtós de l'helvètic. Per primera vegada en la rivalitat històrica entre tots dos –36 duels amb un balanç de 23-13 favorable al balear–, Federer ha pogut derrotar el manacorí tres vegades seguides i continua pletòric als 35 anys. Els altres quarts de final del primer Masters 1.000 de la temporada són: Carreño (21)-Cuevas (27); Wawrinka (3)-Thiem (8) i Sock (17)-Nishikori (4).