“La Volta no està en venda, mai m'ha passat pel cap”

La crono per equips serà important. Ha despertat interès i ja hi ha equips que han estat inspeccionant el recorregut a Banyoles

Enfeinat responent correus electrònics i atenent el telèfon, que no para de sonar, il·lusionat com el primer dia i molest per les últimes informacions que han aparegut sobre el futur de la Volta Ciclista a Catalunya, així viu Rubèn Peris les últimes hores al seu despatx de Sants abans de donar el tret de sortida a la 97a edició de la tercera cursa per etapes més antiga del món dilluns a Calella, on hi haurà de nou la flor i nata.

Dilluns torna la Volta, com es presenta l'edició d'enguany?

Com els últims anys, tenim una participació de luxe, amb Froome, Contador, Valverde... La preinscripció és estupenda. El recorregut és molt bonic i amb novetats. Estic content i tinc ganes que comenci, perquè els últims dies són feixucs per temes burocràtics.

El finançament és un dels maldecaps crònics, quina és la situació econòmica de la Volta?

Cada any utilitzo la mateixa expressió: no devem res a ningú i ningú pot dir que la Volta li ha deixat a deure ni un cèntim. No som una empresa que vol guanyar diners i la qüestió és cobrir el pressupost, i el tenim cobert. La situació econòmica és millor que els últims anys, no és pròspera, però s'aprecia una millora.

Diu que és una edició amb novetats... Com defineix el traçat?

Hem fet un esquema de Volta totalment diferent. No sé si és millor o pitjor que els altres anys, però és dura i s'haurà de suar i estar molt atent per guanyar-la. Si fem un repàs ràpid es veurà: en la primera etapa ja hi pot haver lluita. L'endemà hi haurà la contrarellotge per equips...

Creu que la crono pot establir diferències significatives?

Serà un dia important i s'ha d'estar en forma per poder fer-la. La veritat és que ha despertat interès. Aquests dies hi ha equips dels grans que han estat inspeccionant el recorregut i s'han entrenat a Banyoles. Després anem a La Molina, que és una ascensió dura i es pujarà dues vegades. El quart dia anem a Igualada, però no serà un dia tranquil, perquè al final hi ha un petit port estretet, de pista cimentada, on no es podrà treballar per equips i que hi pot haver perill. A continuació, què dir de l'etapa del Port: es passa del nivell del mar a 1.000 metres d'altitud, amb rampes de fins al 20%. La penúltima etapa, amb la seva complicació fins a Reus, i el final a Barcelona, en un circuit que els últims anys ha comportat canvis al podi. Serà una Volta dura i maca i valdrà la pena seguir-la.

L'any passat Bouhanni va dominar els esprints i enguany hi torna, però també hi haurà un dels referents mundials, Greipel. Els finals massius de la Volta comencen a despertar interès.

Senyal que els velocistes veuen que en la Volta no només hi ha etapes de muntanya, sinó que també en tenen per a ells. Hi ha jornades per a tothom i estic convençut que ens ho passarem bé.

Habitualment, la Volta compta amb els corredors de casa, però enguany hi falta el català més en forma ara mateix, David de la Cruz, com s'explica?

Sincerament, m'ha sabut greu com a organitzador, com a aficionat i com a català. Cadascú sap el que ha de fer, però crec que hi ha hagut una mica de falta de mà esquerra. Això sense desmerèixer els altres catalans que hi competiran, com el Marc Soler, el Jordi Simón i l'Alberto Losada. No es pot tenir tot en aquesta vida.

La Volta ha caigut a les mans del Tour com s'ha dit últimament?

La Volta ni està en venda ni es vendrà. La Volta és d'un club i jo en sóc el president, i mai m'ha passat pel cap vendre-la. Una cosa és que hi hagi acords comercials, com s'ha fet tota la vida. La Volta sempre ha tingut alguna marca o empresa que ha gestionat els drets comercials. Fa cinquanta anys que la publicitat va entrar en aquesta casa. És veritat que últimament els drets comercials i de televisió en el ciclisme han evolucionat moltíssim i la nostra obligació és buscar diners i trobar solucions per tirar la Volta endavant. Però reitero que, mentre jo en sigui el president, no es vendrà. M'ha sabut greu i m'ha dolgut que es filtrés. S'ha de vigilar el que es fa, perquè pot provocar danys col·laterals.

Enguany s'han introduït algunes reformes en el ‘world tour', com les valora? Afecten la Volta?

S'ha incrementat el calendari i ja hi ha hagut proves que no s'han fet. La veritat és que l'UCI no sap on és. L'únic que fa és intentar recaptar diners. Aquest any la taxa per equips ha augmentat 1.000 euros per equip. Les taxes de l'UCI també les volen apujar. Estan venent el world tour com una cosa que no és. Volen ser la Champions League, però estan molt lluny de ser-ho, i no per culpa dels organitzadors i els equips. la federació internacional no està a l'altura del ciclisme. A més,

els organitzadors voldríem reduir el nombre d'equips i de corredors per seguretat, però no ho han volgut, i ho respecto.