Semifinals nostrades

En la primera jornada de la copa del Rei i de la Reina que organitza el Junior en l'any del seu centenari, els aficionats santcugatencs van anar-se'n a casa amb un immillorable sabor de boca. L'equip masculí va fer un duel magnífic de quarts de final i va superar per 3-0 la Complutense en el darrer partit del dia. Res va fer presagiar que els locals es podessin quedar fora. No va cessar en cap moment la intensitat dels santcugatencs, que van trobar el premi ben aviat amb un gol de Nil Marí. Ni les pors ni els fantasmes van entrar al vestidor d'un Junior madur que no va titubejar mai. El mateix Nil Marí va fer el segon i va donar la tranquil·litat precisa als locals per tancar el duel amb dos darrers quarts de domini abassegador. Alex Gil va posar-hi el colofó amb el definitiu 3-0.

Com va passar fa dos anys, el Junior se les haurà amb el totpoderós Polo, que ahir ni es va despentinar per superar un feble Barça. El gol en el primer minut de David Alegre feia presagiar que no seria una bona tarda per als blaugrana. Malgrat que els actuals campions es van encallar un pèl abans de la mitja part, la golejada va ser d'escàndol. Alex Casasayas i David Alegre, per partida doble, Pedro Ibarra, Lucas Vila i Manu Bordas van ser els golejadors.

En l'altra part del quadre, els camins de l'Egara i l'Atlètic s'encreuen en el derbi terrassenc que s'esperava. Els ratllats van aconseguir el bitllet per a les semifinals amb un gran partit contra el Club de Campo en què es van trobar molt còmodes sortint al contraatac. N'és un clar exemple el tercer gol de Lluís Mercadé, que va aixecar l'admiració de la grada. Abans, els ratllats s'havien posat per davant amb gols d'Edu Arbós i Marc Garcia-Chicote.

L'Atlètic va fer la feina contra un Tenis combatiu. Els terrassencs van remuntar al límit del segon quart el gol inicial dels càntabres. Dani Malgosa i Roc Oliva van fer els dos primers gols grocs. El mateix Malgosa va fer el tercer, però aleshores el Tenis va posar setge a la porteria terrassenca. Un gol càntabre quan faltava un minut va posar-hi emoció.

L'Egara i el Terrassa cauen