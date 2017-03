Kwiatkowski bat Sagan en un esprint ‘monumental'

La 108a edició de la clàssica Milà-San Remo, el primer monument de la temporada, va tenir un desenllaç inesperat i al mateix temps sensacional. El doble campió del món, Peter Sagan (Bora), que buscava un dels triomfs que més desitja, es va plantar a la recta final al costat d'un altre caçador de clàssiques consumat, el polonès Michal Kwiatkowski (Sky), i de la jove figura francesa Julian Alaphilippe (Quick-Step). Sagan va sobrevalorar les seves forces i va esprintar abans d'hora. Quan semblava que la seva potència s'imposaria, Kiwatkowski va reaccionar i en els dos últims cops de pedal va avançar l'eslovac, que es va quedar amb un pam de nas tot i que va felicitar esportivament el seu rival per la maniobra final.

Aquesta va ser la sorpresa final, però no l'única. En la pujada al Poggio va ser Sagan qui va trencar completament el pilot i va deixar els esprintadors sense opcions. Com si fos el gran Eddy Merckx, poderós en tots els terrenys, el seu canvi de ritme el va deixar en solitari. Abans del descens, Kwiatkowski i Alaphilippe es van enganxar a la roda de Sagan, que a 4 km de l'arribada ho tenia tot a favor per assolir el triomf. Darrere els tres escapats, en el grup principal regnava el desordre per veure qui assumia el desgast d'atrapar uns escapats que col·laboraven en el camí cap a la meta.

En els darrers 300 m Sagan va pecar d'impacient i va atacar els seus dos companys en un esprint interminable. Un error tàctic que li va suposar la derrota contra l'home de l'Sky, que ja s'havia imposat el dia 4 en l'altra gran clàssica italiana de març, l'Strade Bianchi.

Abans de la resolució final, els moviments van ser constants. Deu ciclistes van formar l'escapada del dia, però el grup principal sempre va tenir la situació controlada. En la clàssica pujada a la Cipressa, a 27km de l'arribada, va començar el ball de bastons. Mark Cavendish va ser el primer velocista a cedir. En la baixada, el Bahrian Merida va agafar les regnes de la prova. Cap atac aconseguia fer forat. El Quick-Step treballava pel jove prodigi colombià Fernando Gaviria, el Trek-Segafredo per John Degenkolb i el Sunweb –especialment Tom Dumoulin– per Michael Matthews.

La festa de veritat va començar amb l'atac inesperat de Sagan a menys d'un quilòmetre del Poggio davant dels seguidors més fanàtics, que s'havien de fregar els ulls. Malauradament per ell, l'eslovac es quedaria –com el 2013, en què també va ser segon– sense el premi final.