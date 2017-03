Jaume Fort, nou president de la federació catalana

L'exjugador internacional Jaume Fort (Cardedeu, 1966) va ser escollit ahir nou president de la Federació Catalana d'Handbol en vèncer en la votació final el seu rival, Josep Puigrodon, que era vicepresident de l'anterior junta directiva. Fort va obtenir el suport de 52 clubs i Puigrodon, de 43. Van votar 95 dels 116 clubs amb dret a fer-ho. Fort, que liderava la candidatura Handbol Som Tots, substitueix en el càrrec Tomàs Moral, que havia estat president des del 2005 i que va renunciar a la reelecció per motius personals. El dirigent de Cardedeu és el sisè president de la història de la federació catalana, que es va fundar oficialment el 1982 amb la unió de les antigues federacions provincials.

La primera reacció del president electe, que serà proclamat probablement dilluns, va ser de satisfacció i de mà estesa: “Hem de saber llegir aquests resultats i saber que aquest vaixell l'hem de portar entre tots, no només nosaltres.” Fort també va reconèixer que la nova junta farà una auditoria dels comptes de l'entitat: “No sé si tècnicament la paraula és auditoria, però sí que farem una lectura de quina és la situació real.” En aquest sentit, va agrair la predisposició de l'antic president, Tomàs Moral, i de Josep Puigrodon de fer un traspàs de poders “tranquil i complet”.

Fort es va confirmar als anys vuitanta com un dels millors porters de la història de l'handbol català al BM Granollers. El 1990 va començar un periple que el va portar a diversos equips de l'Asobal i també a la Bundesliga. Amb la selecció espanyola va ser tres vegades olímpic (1988, 1992 i 1996) i va obtenir el bronze en la seva tercera participació. En total va jugar 180 partits internacionals. Ja retirat entre el 2010 i el 2012 va ser tinent d'alcalde a Cardedeu per CiU. Actualment és el president i entrenador del CH Cardedeu, club on es va formar com a jugador. A més, col·labora amb les federacions romanesa i sud-coreana amb la preparació dels porters. Va participar en l'organització d'uns Jocs Asiàtics (2006), del mundial del 2013 a Catalunya i va participar en la fundació del sindicat europeu de jugadors d'handbol. La seva idea és compaginar els seus càrrecs amb Romania i Corea amb el de la federació.

Segons va anunciar la candidatura durant la campanya, la nova junta directiva quedarà conformada de la següent manera: Jaume Fort (president), Lydia Pena i Maria del Mar Latorre (vicepresidents), Pedro Pérez (director tècnic), Àngel Rovira (tresorer), Gabriel Teodoro (secretari), Ricardo Nuez (president del comitè d'àrbitres), Manela Blázquez (assessora jurídica), Txema del Rosal Lleida), Mariano Pérez (Girona), José Gabriel Simon (Tarragona), Joan Alcoberro (Catalunya central), Gregori Conill (handbol platja), Alícia Garcia (mutualitat i serveis mèdics), Salvador Guxens (assessor fiscal), i Francesc Asensio (vocal).

Fort es va comprometre a renunciar al sou de president executiu per ajudar a sanejar la situació econòmica de l'entitat, encara feble per la problemàtica que van comportar els acords signats amb l'Ajuntament de Cerdanyola pel Parc Esportiu Municipal Guiera.