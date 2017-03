Premi per al potencial

El Polo va fer miques les il·lusions del Junior ahir a Sant Cugat. Una vegada més, la irreverència i valentia del David santcugatenc va quedar sense premi contra el Goliat barceloní. La magistral actuació d'Àlex Casasayas i de David Alegre va ser decisiva –tots dos van marcar dos gols– en un duel que va ser igualat fins ben entrat el darrer quart. El Polo es veurà avui les cares en la final de la copa del Rei amb l'Atlètic Terrassa, que va superar l'Egara en un derbi terrassenc espectacular que va decidir la punteria de Roc Oliva des del penal.

En la primera semifinal, els egarencs es van avançar amb un gol de Lluís Mercadé. Li va fer mal el gol a l'Atlètic, que havia disposat del primer penal. Però, quan pitjor ho passaven els grocs, l'àrbitre va xiular un stroke que Marc Sallés va transformar en l'empat. L'Egara va mantenir la seva combativitat intacta, però tot i un gol de Pol Gispert en l'inici del tercer quart, l'Atlètic va fer valer el seu potencial en el penal i va decidir amb dues dianes de l'internacional Roc Oliva. “Hem fet un bon partit. Ells ja fa temps que juguen junts i nosaltres estem en rodatge. I considero que ens han penalitzat massa els àrbitres. No ens estan respectant”, analitzava Siso Ventalló, tècnic de l'Egara, al final del duel. El potencial individual decidia un derbi terrassenc molt igualat.

Similar va ser el guió en el segon enfrontament. Àlex Gil, amb dues dianes gairebé seguides, va capgirar el 0-1 inicial del Polo fent esclatar el deliri d'un públic entregat. Al límit del descans, però, Lucas Vila va aprofitar un rebot dins l'àrea després d'un penal i va fer l'empat. Va ser una galleda d'aigua freda per a un Junior atrevit que va plantejar el duel de tu a tu. El 2-3, obra de David Alegre, semblava definitiu, però els santcugatencs van treure forces d'on ja no n'hi havia i van tornar a igualar el matx. No les tenien totes els barcelonins, però en el darrer quart les primeres espases d'un conjunt farcit de jugadors internacionals van sentenciar el duel. David Alegre celebrava amb ràbia el 3-5, senyal de l'esforç que havia fet el seu equip, que ha disputat totes les finals nacionals dels últims cinc anys. L'Atlètic, que li va guanyar la copa de fa dues temporades i amb qui es veu les cares avui en la final, és un dels dos conjunts que ha estat capaç de guanyar-lo. Final de traca i mocador.

El Junior repeteix