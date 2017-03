Derbi suís en una final de quirats a Indian Wells

Ahir el suís Stan Wawrinka (3) va despertar del somni amb brusquedat l'asturià establert a Catalunya Pablo Carreño (21) en la primera semifinal del Masters 1000 d'Indian Wells i avui jugarà una gran final contra el geni Roger Federer (9), que va tallar la progressió del nord-americà Jack Sock (17) per 6-1 i 7-6 (4). Serà la setena final de Federer, que llueix quatre títols, i l'estrena de Wawrinka.

La millor actuació de Carreño en un torneig d'aquesta graduació es va acabar amb una derrota per 6-3 i 6-2 en 64 minuts. El servei de l'helvètic va ser inaccessible per a l'asturià, que en tot el partit no va disposar de cap pilota de trencament. Wawrinka, en canvi, va resoldre la feina amb un break en cada set.

Contra pronòstic, el nord-americà Jack Sock (17) havia eliminat en la matinada de divendres a dissabte hora catalana al japonès Kei Nishikori (4) per 6-3, 2-6 i 6-2 en una hora i 48 minuts. El canoner nord-americà va obtenir un break més (3/11) que el seu oponent (2/7) i, curiosament, va fer un millor percentatge de punts amb el seu segon servei que no pas amb el primer: 70 per cent per 62 per cent. Els arguments, però, se li van acabar ahir contra Federer. El suís va esmicolar el potent servei de Sock en el quart joc (3-1). A tot drap, li va clavar la segona queixalada –el segon break– en el sisè joc (5-1) i va tancar el primer set (6-1) en 21 minuts. El nord-americà va millorar en el segon acte i va sobreviure fins a arribar al tie-break. Fins i tot es va avançar per 1-3 quan Federer va dir prou.

Per un altre costat, el número 1, l'escocès Andy murray, va anunciar que no jugarà el Masters 1000 de Miami –del 22 de març al 2 d'abril– per una lesió al colze dret.