El Barça Lassa reacciona i suma tres punts balsàmics

La tornada del Barça Lassa a la lliga va ser productiva i va aconseguir tres punts contra el Llevant que li permeten mantenir la persecució del líder, el Movistar Inter. Els blaugrana havien quedat eliminats en el seu debut en la copa d'Espanya i necessitaven una victòria per deixar enrere aquell mal resultat. El partit contra el Llevant no va ser fàcil, i els homes d'Andreu Plaza van haver d'anivellar tres vegades un desavantatge en el marcador. Van mostrar una bona capacitat de reacció i del 3-4 en contra a onze minuts del final van passar a aconseguir una victòria per 7-4.

Els primers minuts del partit van ser molt intensos, amb tres gols en quatre minuts. El Llevant es va avançar i a l'empat blaugrana aconseguit per Dyego va seguir un gol en pròpia porta –de Rafa López–, i els visitants van passar a dominar per 1-2. Un altre gol en pròpia porta –ara del Llevant–, va permetre al Barça empatar i amb el 2-2 es va arribar al descans.

En l'inici de la segona meitat per fi el Barça es va posar al davant en el marcador (3-2) gràcies a l'encert de Roger, però dos gols en un minut del Llevant van tornar a avançar els visitants en el marcador, 3-4 en el minut 29. Novament el Barça va mostrar la seva capacitat de reacció i Roger va marcar de nou i va tornar a empatar. Quintela va ser l'encarregat de situar altre cop els blaugrana al davant en marcar el 5-4 en el minut 34. El Llevant volia puntuar després del gran esforç que havia fet i va posar a pista el porter jugador quan faltaven tres minuts. Els blaugrana ho van aprofitar i Dyego i Marc Tolrà van marcar a porteria buida.