Un repte clau i temut

La Molina i Lo Port decidiran la sort de la Volta, però estarà condicionada per la transcendent, complicada i llarga contrarellotge per equips d'avui a Banyoles (41,3 km). Tots els equips han inspeccionat el terreny, i els favorits coincideixen a destacar la importància de la jornada començant pel mateix Chris Froome: “És la clau de la Volta”, va explicar el líder de l'Sky, que diumenge es va entrenar al Pla de l'Estany. En els mateixos termes es va pronunciar el seu rival Alberto Contador (Trek): “La crono és el dia més important de la Volta. En funció de com sortim de la crono tindrem més o menys possibilitats de lluitar per la general.”

El murcià Alejandro Valverde, un dels principals favorits a la victòria final i vencedor de l'edició del 2009, va coincidir amb els seus adversaris: “La crono marcarà molt. És tècnica, llarga, complicada... ho té tot.” El seu company del Movistar, el vilanoví Marc Soler, va afegir que “la crono decidirà la Volta junt amb Lo Port”.

Entre els favorits a la victòria hi haurà els dominadors mundials en la matèria. Si bé és cert que no han desembarcat a Catalunya amb els especialistes, també ho és que volen aprofitar l'ocasió per practicar una especialitat que al llarg del curs no abunden en les curses, i sobretot tan llargues. El mallorquí Enric Mas, corredor de l'actual campió del món, el Quick Step, va assegurar que “es poden establir diferències de 30 i 40 segons entre els favorits”. Els belgues intentaran sortir-ne ben parats perquè el seu cap de files a Catalunya, Dan Martin, augmenti les possibilitats de guanyar la seva segona volta. Mentre que Carlos Verona, un dels integrants de l'Orica, un altre dels conjunts que controlen les contrarellotges per equips, va admetre que havien analitzat el traçat. “Ara tothom ho fa, la realitat és que si no hi vas estàs amb desavantatge. Té molts quilòmetres. Si entre els favorits hi ha diferències d'entre 30 i 40 segons són significatives i seran complicades de recuperar. Un cop tens l'avantatge fet després és qüestió de marcar els rivals. Els primers quilòmetres són tècnics, amb revolts i sense metres plans i el final és més de rodar i mantenir l'equip.” També començarà amb força possibilitats el BMC, que buscarà la victòria i voldrà impulsar un dels seus corredors: Tejay van Garderen i Rohan Dennis. “M'atreviria a dir que la crono és el dia més important de la Volta”, va rubricar l'asturià Samu Sánchez. En la crono per equips més recent, a la Tirrena-Adràtica, de 22 km i en un perfil pla, hi va haver diferències d'un minut entre el BMC i equips com l'Sky i el Trek.