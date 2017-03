Antonio García cobrirà la baixa de Lasse Andersson

El Barça Lassa cobrirà la baixa de Lasse Andersson, que demà passarà per la sala d'operacions per ser intervingut d'una lesió lligamentosa del genoll esquerre, amb el lateral vallesà Antonio García, que militava a les files del Kolding danès. El jugador internacional de la Llagosta es va traslladar ahir mateix a Barcelona per passar la revisió mèdica i negociar la seva cessió fins a final de temporada. García només podrà jugar els partits de la lliga Asobal i de la copa del Rei, perquè amb l'equip danès ja ha competit en la copa EHF i, per tant, quedava inhabilitat per intervenir en la lliga de campions. En tot cas, el cos tècnic del Barça deu haver valorat que amb la seva participació en les rotacions es podrà donar minuts de descans als jugadors de la primera línia, en especial al central Raúl Entrerríos.

Antonio García va arribar al Kolding aquest mateix curs provinent del Pick Szeged hongarès, però no ha rendit com s'esperava. El lateral esquerre vallesà no ha comptat gaire en els esquemes de joc d'Antonio Carlos Ortega i ha passat un hivern especialment complicat tant des del punt de vista esportiu com personal, ja que té el seu fill, de quatre anys, a Catalunya. El jugador vallesà té encara dos anys de contracte amb el Kolding i, si se'n vol desvincular, haurà de pagar la clàusula de llibertat. El club danès passa greus problemes econòmics i deu algunes nòmines als jugadors.