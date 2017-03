Un convidat inesperat

Davide Cimolai (FDJ) es va endur el pot gros de la primera etapa de la Volta Ciclista Catalunya a Calella: etapa i lideratge. Va ser l'últim protagonista d'una jornada en què el focus del ciclisme mundial es va centrar al Maresme. Unes hores abans, l'atenció l'havien acaparat alguns dels integrants de la plana major del ciclisme mundial com Chris Froome (Sky), Alberto Contador (Trek), Alejandro Valverde (Movistar) i Geraint Thomas (Sky) al control de firmes de la plaça Sant Elm, on van atendre les peticions dels aficionats amb la calma prèvia a la competició. També va despertar interès la presència de Juan Carlos Unzué, segon entrenador del Barça, que va aprofitar el dia lliure per seguir en directe l'etapa en un dels cotxes del Movistar, l'equip que dirigeix el seu germà Eusebio.

Però un cop Rubèn Peris va donar el tret de sortida, els candidats a la victòria final es van poder desentendre de l'etapa i aprofitar els 178 quilòmetres per agafar sensacions amb vista a les altres jornades compromeses que els esperen durant la setmana. Malgrat els alts dels Pinars de Badó, la Pullosa, el Muntanyà, el Formic i Collsacreu, de tercera, segona i primera categoria, era una jornada per a secundaris. El francès Pierre Rolland (Cannondale), els brasilers Murilo Affonso i Magno Nazaret, del Soul Brasil, i Antonio Niballi (Bahrain-Merida) van conformar la primera escapada de la Volta, sempre a l'abast del pilot, controlat pel Lotto i l'Sky. Més endavant i després del Formic, el neerlandès Jetse Bol (Manzana Postobon) i el francès Axel Domont (AG2R) van provar sort, però l'aventura se'ls va acabar a 25 de meta, amb els equips dels esprintadors pedalant amb força per evitar sorpreses d'última hora. L'últim que va intentar evitar l'esprint va ser Peter Kennaugh, pensant més a obtenir un rèdit per a l'equip Sky i intentar que avui pogués sortir l'últim en la contrarellotge per equips de Banyoles i tenir la referència de tots els rivals. Però no ho va aconseguir i la paga doble es va jugar a l'esprint.

Mentre les mirades se centraven en André Greipel (Lotto) i Nacer Bouhanni (Cofidis), l'italià Cimolai es va colar a la festa en superar el francès en un final tan ajustat que cap dels dos no es va atrevir a aixecar les mans en creuar la meta. El corredor de l'FDJ, llançat pel seu company Arthur Vichot, va esquinçar els pronòstics inicials i va celebrar la seva segona victòria a Catalunya en imposar-se a l'esprint de Vilanova l'any passat. Cimolai, de 27 anys, debuta aquesta temporada a les files de l'FDJ francès i anteriorment havia passat pel Lampre i el Liquigas. Es va mostrar molt satisfet per la victòria en una cursa que va reconèixer que li agrada especialment.