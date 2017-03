Corvo retroba la confiança

Els aires de les illes Canàries li proven, a Carlos Corvo. Dissabte passat, el manresà va veure porteria fins a quatre ocasions i va ser l'home més destacat del Catgas en el triomf per 3-5 dels colomencs a la pista del Gran Canària. “Estic content perquè em reforça l'autoestima, i em feia falta. Pensava que se m'havia oblidat marcar gols aquesta temporada”, confessava l'ala manresà en el web del club. S'espera molt de Corvo, que ja ha marcat 11 dianes i és el tercer màxim golejador de l'equip rere Dani Salgado i Maxi Rescia.

Marcar quatre gols en un partit, però, no és una cosa nova per al manresà. “El play-off d'ascens a primera divisió amb l'Uruguay Tenerife va ser memorable. Contra el Brihuega en va fer cinc en un sol partit”, recorda Francis Aroca, entrenador d'aquell equip. El dia que Carlos Corvo va aterrar a Tenerife a principis del 2013, la seva vida va canviar. Aquell esbojarrat jugador manresà, que va fer un hat-trick en el seu debut, va trobar un entorn idíl·lic a l'Uruguay, un equip acabat d'ascendir a la segona divisió del futbol sala. “S'hi va adaptar a la perfecció. Va agafar responsabilitats ben aviat i es va convertir en el jugador insígnia del club”, diu fent memòria Arocas. “Hi ha un Corvo abans i un Corvo després de la seva etapa a Tenerife”, insisteix. En un primer curs complicat per a aquell equip, Corvo va madurar. “Donava la cara, sempre estava al peu del canó. S'entrenava com ningú”, explica el tècnic.

El segon curs de Corvo a l'Uruguay Tenerife sempre serà recordat a l'illa. El manresà va marcar 36 gols i va fer un play-off d'ascens a primera brillant. “Va excel·lir”, repeteix Arocas, que reconeix que encara manté una amistat amb el jugador. “A vegades torna a l'illa perquè hi va deixar amics”, diu. En aquells sis partits contra el Brihuega i l'Elx, l'ala manresà va marcar 9 gols que van ser decisius per assolir el primer ascens a primera divisió de l'Uruguay Tenerife.

I aleshores, els problemes econòmics del club canari van obligar Corvo a fer les maletes abans d'hora. “Ell no se'n volia anar, però les circumstàncies el van conduir a fer-ho”, recorda Francis Arocas. Abans, però, va regalar un partit que quedarà gravat a les retines de tots els aficionats del futbol sala: va marcar set gols al Jumilla, l'equip amb el qual va jugar just abans d'arribar a Santa Coloma. “Ell m'explica que al Catgas hi està molt a gust i que el cuiden molt. Se sent important. Ell pot sortir ovacionat de qualsevol club”, conclou Arocas. I això és bàsic perquè Corvo, amb un potencial desorbitat, es retrobi amb la confiança i faci gols.