L'enrabiada de Valverde

El BMC va ser el beneficiat i Van Garderen es va situar líder

La Volta ha començat tan moguda a l'asfalt com als despatxos. Les queixes dels equips i les decisions dels àrbitres han condicionat els moviments esportius. La contrarellotge de dimarts a Banyoles es va allargar fins ahir mateix al matí a Banyoles, quan els jutges van decidir sancionat el Movistar amb un minut. La decisió els deixava sense la victòria en la crono per equips, que passava a mans del BMC, i Alejandro Valverde perdia el lideratge en favor del belga Ben Hermans. Aquests canvis sobtats, però cuinats des de dimarts a la tarda, es van resoldre poc abans del tret de sortida d'una de les jornades més significatives, la que unia Mataró i la Molina, i que, com a revenja divina, es va endur Valverde. Mentre que el nord-americà Tejay van Garderen va rellevar el seu company del BMC al capdavant de la general.

Ahir, cròniques de paper mullat van acompanyar la majoria dels lectors que encara esmorzen amb la companyia de diaris impresos. La decisió final dels comissaris de la UCI de sancionar amb un minut el Movistar perquè un dels seus corredors, José Joaquín Rojas, havia empès dos companys durant la contrarellotge per equips, modificava classificacions i resultats, i totes les lectures triomfals per als interessos del conjunt telefònic que havia adquirit un avantatge important perquè el seu líder, Valverde, el defensés fins al circuit de Barcelona.

Dimarts a la nit, els jutges s'havien reunit amb representants del BMC, l'equip que havia denunciat irregularitats dels navarresos, i del Movistar, però en un primer moment van decidir no canviar la primera decisió, que ja havia comportat una penalització de temps a Rojas, Amador i Oliveira.

Tanmateix, el conjunt del BMC no va quedar satisfet i al·legava que la sanció havia de repercutir en tot l'equip, tal com mana el reglament. En aquest sentit, la legalitat els dona la raó. Una altra cosa és si l'acció de Rojas s'ha de considerar punible, però si es determina que empeny els companys, un fet prohibit, el càstig ha de ser per a tots. Per això sobta que si els jutges havien vist irregularitats en el moviment del murcià no haguessin seguit el reglament al peu de la lletra des del principi.

Batussa a 400 metres