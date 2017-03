Tossudament a dalt de tot

El cap de files del Movistar avantatja de 21 segons Froome i de 47 Contador

Alejandro Valverde (Movistar) és indubtablement el corredor més fort de la Volta Ciclista Catalunya i, possiblement, el que s'endurà la glòria final a Barcelona diumenge. També és indiscutible que la cursa catalana figurava entre els seus objectius de la primera part del curs i, a part d'haver-s'hi plantat més en forma que els rivals, l'ha lluitat amb insistència, més que ningú. No seria exagerat afirmar que si és capaç de confirmar la victòria final en la general haurà guanyat aquesta edició de la Volta dos cops.

Dimarts havia encarrilat la victòria gràcies a l'excel·lent actuació en la contrarellotge per equips, que li havia servit per deixar enrere els adversaris, però que a l'hora de la veritat no va servir de res a causa de la decisió dels jutges de sancionar tot l'equip Movistar amb un minut. La penalització li va complicar el triomf. Però dimecres va tornar a evidenciar fortalesa en vèncer a La Molina, i ahir va fer, presumiblement, el cop definitiu en imposar-se a Lo Port en un final trepidant amb Alberto Contador (Trek) i Chris Froome (Sky) en què l'ajuda del vilanoví Marc Soler, la revelació de la Volta, va ser primordial. Valverde va rellevar el nord-americà Tejay van Garderen (BMC) del capdavant de la classificació general i va obrir una petita escletxa respecte als rivals, ni de bon tros definitiva, però que els serà difícil de recuperar en les dues etapes que falten, i més tenint en compte l'estat de forma de Valverde i el Movistar.

El britànic Chris Froome (Sky) i l'espanyol Alberto Contador (Trek) es converteixen en les dues amenaces principals, i són els seus seguidors immediats a 21 i 47 segons, respectivament. Van Garderen va caure fins al sisè lloc i es troba a poc més d'un minut del murcià.

Traca a Lo Port

Les expectatives es van complir i l'ascens a Lo Port, on finalitzava la cinquena etapa que havia sortit de Valls, va ser animat i amb els tres caps de cartell de la Volta competint per la general. El gran grup es va presentar compacte a les rampes d'aproximació i l'Sky i el Trek van imposar un ritme elevat per evitar aventurers i desgastar Van Garderen. Els britànics van ser els primers a tensar la corda amb cinc corredors al capdavant. A continuació, el Trek va replicar amb la mateixa contundència amb Mollema, Pantano i Contador abans que Mikel Landa tornés a agafar les regnes per a l'Sky. A partir d'aquí, el Movistar va afegir més llenya al foc i va cremar Rubén Fernández mentre a Van Garderen, en segon pla, se li podia llegir el cansament a la cara. A 4 km de la meta va rebentar i es va acomiadar de la general de la Volta. Els tres mosqueters van arribar als últims tres quilòmetres plegats al capdavant de la cursa. També hi era Soler, que en alguns instants va imposar un ritme que ni Contador ni Froome van poder seguir. En els últims metres, Valverde, més fresc i elèctric que Contador, es va encaminar cap a la segona victòria parcial fent un pas de gegant cap a la victòria final. Froome s'havia quedat provisionalment despenjat, però encara va tenir temps de refer-se i creuar la meta davant del madrileny. Soler va completar una altra etapa excel·lent que va deixar bocabadat el públic en general. Després de buidar-se per catapultar el seu cap de files, encara va tenir forces per acabar quart i defensar la primera posició de la classificació dels joves. El seu rival en aquesta pugna, el britànic Adam Yates (Orica) va ser el cinquè. Així va poder ampliar set segons la diferència respecte a Yates, i haurà de treballar de valent per mantenir-se primer fins a Barcelona. El duel entre els dos joves podria ser només una primera mostra dels que podrien viure en un futur competint per una gran volta.

Deutes pendents