Soler surt de l'anonimat en una setmana fantàstica

Fa dies que els tècnics, els corredors i els experts en la matèria aventuren un futur esplèndid a Marc Soler. Aquesta setmana de ciclisme trepidant ha servit per confirmar les expectatives i situar el vilanoví a l'aparador mundial. Arribava a Catalunya després de firmar una tercera posició en l'última etapa de la París-Niça. Però des de dilluns s'ha superat. No només s'ha convertit en el gregari de luxe de Valverde, sinó que avui té l'oportunitat de pujar al podi i embutxacar-se la general dels joves. Haurà de defensar el marge de quinze segons respecte al britànic Adam Yates (Orica). Per això, es mostrava prudent ahir a Reus: “Encara queda molt. Montjuïc és curt però molt intens. A veure com va”, deia baixant d'un podi que ha freqüentat ininterrompudament des del segon dia.

Soler es va mostrar sorprès amb el desenvolupament de la jornada: “Ha estat més dur del que prevèiem. He estat un dels últims a entrar en el grup de cinquanta i he tingut sort”, explicava fent referència al tall que havia deixat fora de combat Froome. “Hem estat tirant tots al davant al màxim, al darrere també, però quan han vist que s'obria forat han desistit”, afegia. I concloïa: “La Volta està sortint bé. La prioritat és defensar el primer lloc i, si em puc mantenir al podi, encantat.”

A un dels directors del conjunt Movistar, José Luis Arrieta, no el sobta l'actuació de Soler: “És una sorpresa entre cometes. Sabem la qualitat que té i algun dia havia de començar a madurar i a sortir-li bé les coses. Amb paciència ho hem vist. En la París-Niça ho vam veure els tres últims dies, i aquí a Catalunya no ha fallat cap dia i ha estat sempre a l'altura de les circumstàncies.” I va destacar sobretot els últims quilòmetres a l'ascens a Lo Port de divendres imposant un ritme que no podien seguir ni Froome ni Contador: “Poder estar divendres amb tres dels millors ciclistes del món diu molt a favor d'ell.” Descriu el vilanoví com “un corredor complet”. I afegeix: “Guanyar el Tour de l'Avenir vol dir alguna cosa. Va molt bé a la muntanya, haurà de madurar en algunes coses, però la qualitat la té. L'actuació en la Volta és un altre pas en la seva progressió. Hem vist que les curses d'una setmana les fa bé i recupera bé. Hem d'anar de mica en mica i tenir paciència. Però no hi ha dubte que té un futur prometedor.”