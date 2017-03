Mechaal, el millor a Kampala

Tot i que ahir al vespre encara figurava com a retirat, Adel Mechaal va ser en realitat el millor representant de l'equip espanyol en el mundial de cros, que es va disputar diumenge a Kampala (Uganda). Un problema amb el cronometratge oficial va comportar molts problemes en les classificacions i un munt de reclamacions. Segons el lloc web de la federació espanyola, Mechaal va ocupar la 41a posició. El mateix atleta va haver d'aclarir a través de Twitter que va completar tota la prova: “Gaudint de les meves últimes hores a Uganda. Encara no sé la meva posició exacta; només puc dir que no em vaig retirar i que vaig creuar la meta!”

En la mateixa situació que Mechaal, es troba el madrileny Fernando Carro, que tot i acabar la prova, figura oficialment com a retirat. Aquestes errades tenen, lògicament, transcendència en la classificació per equips. Així la selecció espanyola surt sense puntuar i si es compatibilitzessin les posicions d'aquests dos atletes se situaria en la desena posició. Més enllà del caos organitzatiu, Mechaal valorava la seva experiència a Uganda: “Fi de la meva aventura a Kampala. Dia molt dur per la calor i la humitat, i amb un nivell impressionant. He après molt; ho seguiré intentant.”

Canvis en els relleus