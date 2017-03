La FEEC promou una federació internacional nova

L' exclusió de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) com a membre de ple dret de la Federació Internacional de Raquetes de Neu (WSSF) ha generat les primeres conseqüències. La FEEC no s'ha quedat de braços plegats i ha iniciat els passos per crear una nova federació internacional que ja té el suport de França, Itàlia, Portugal i Andorra. “Només fa falta que ho aprovin les seves assemblees. Ja són més països que els que donen suport a la WSSF, que només té el Japó”, explica Jordi Merino, president de la FEEC i promotor d'aquesta nova federació.

Merino ho va anunciar en la festa de la FEEC que va tenir lloc divendres passat i durant la qual la selecció catalana de raquetes de neu va ser homenatjada per haver-se negat a representar Espanya en l'últim mundial, cosa a la qual l'obligava la WSSF. La nova federació permetria als atletes de la FEEC competir com a catalans.

Els primers tràmits legals per constituir la nova federació ja s'han fet. S'han redactat els estatuts i ja s'han presentat al registre de Suïssa, on hi haurà la seu: “Estem negociant si instal·lar-la a la Casa de l'Esport Internacional de Lausana o en un viver d'empreses on gestionin federacions.” També confia que el nou ens federatiu estigui operatiu ben aviat: “La federació estarà enllestida en un mes i mig o dos. Hem registrat els noms i els logos, cosa que no havia fet l'altra federació. Hi hem fet una inversió important i hi invertim. Volem que sigui una federació internacional com Déu mana.”

Malgrat aquesta iniciativa, Merino no descarta la via legal per fer prevaldre els drets de la FEEC a la WSSF després de la controvertida exclusió: “Vam dir que aniríem fins al final i anirem fins al final. No anirem al Tribunal d'Arbitratge Esportiu [TAS], perquè els estatuts de la WSSF no el reconeixen, cosa que demostra com de malament està muntada aquesta federació. Però sí que recorrerem a la justícia canadenca [on la WSSF té la seu].”

La millor defensa, l'atac