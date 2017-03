Fifa i Pascual, els millors del 2016

Ilias Fifa (FC Barcelona) i Beatriz Pascual (València Esports) han estat escollits com a millors atletes del 2016, tal com ha fet públic la Federació Catalana d'Atletisme. Per a Fifa, que va adquirir la nacionalitat espanyola al juny del 2015, suposa el primer guardó com a millor atleta català, mentre que Pascual ha estat distingida amb aquest premi per quarta vegada (2012, 2013, 2014 i 2016). El campió europeu de 5.000 m i la finalista olímpica de 20 km marxa –vuitena– rebran els guardons durant la Diada de l'Atletisme Català, que se celebrarà el 8 de juny.

Els altres premiats de la jornada seran: Marc Alcalà (FC Barcelona), Andrea Alarcón (AA Catalunya) i Cristina Lara (FC Barcelona), com a millors promeses; Jordi Torrents (FC Barcelona) i Sara Dorda (AA Catalunya), en categoria júnior; Aleix Porras (FC Barcelona) i Sara Gallego (ISS l'Hospitalet), en juvenils; Eloi Santafé i Maria Vicente (ISS L'Hospitalet), en cadets; Yerai Campos (Muntanyenc Sant Cugat) i Júlia de la Piedra (CA Canovelles), en infantils; i Valentí Huch (Barcelona Atletisme) i Maria Rosa Escribano (AA Palamós), en veterans.