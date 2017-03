El Catgas cau a la pista d'un dels fanalets rojos

BURELA PESCADOS RUBÉN: Edu, Iago Míguez, Isi, Renato, José Carlos –cinc inicial– Iago Rodríguez, Jorge Bellvert, Antoñito i Carlitos. CATGAS ENERGIA SANTA COLOMA: Prieto, Pablo del Moral, Dani Salgado, Sepe, Maxi Rescia –cinc inicial– Corvo, Sergio González, Javi Rodríguez, Lucas Moreira, David i Eric. GOLS: 1-0 (17') Iago Rodríguez. 2-0 (18') Jorge Bellvert. 2-1 (30') Javi Rodríguez. 3-1 (37') Jorge Bellvert. 4-1 (38') Jorge Bellvert. 5-1 (39') Iago Rodríguez. 5-2 (39') Javi Rodríguez. 5-3 (40') Edu en pròpia porteria. ÀRBITRE: Contreras i Pérez.

Encara té marge el Catgas Santa Coloma per certificar la seva participació en el play-off per al títol de lliga. Però no pot cometre errors com el d'ahir, en què va caure a la pista del fins aleshores penúltim classificat de la lliga. El Burela va golejar l'equip d'Óscar Redondo, que encara té set punts de diferència amb el novè i desè classificats.

El Catgas va haver de remar contra corrent tot i tenir alguna ocasió per obrir el marcador en l'inici del duel. Van ser els gallecs, mitjançant Iago Rodríguez i Jorge Bellvert, que es van avançar en el marcador en els darrers compassos de la primera part. Després de la represa, l'expulsió d'Isi va donar vida als visitants, que van poder retallar distàncies amb una diana de Javi Rodríguez. Quan el Burela va recuperar el cinquè jugador després del gol colomenc, però, va seguir mantenint-se ferm en defensa.

I, quan el Catgas va provar-ho amb el porter jugador, els gallecs van consumar la golejada amb tres gols gairebé consecutius. Les dianes de Javi Rodríguez i d'Edu en pròpia porta a última hora van arribar massa tard per a un Catgas que perd pistonada en la lluita pel play-off.