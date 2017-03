Rafa Nadal és el primer finalista

El rival de Federer en la semifinal va sortir d'un gran partit entre dos dels màxims representants de la nova generació, un duel que en pocs anys podria ser una final de Grand Slam. A partir del seu servei –16 aces– l'australià Nick Kyrgios (12) va derrotar l'alemany Alexander Zverev (16) per 6-4, 6-7 (9) i 6-3 en la cinquena pilota de partit. El tercer set va ser polèmic perquè el teutó, que té un revés a dues mans que val un imperi, es va descentrar en un moment clau –4-2 i trencament favorable a Kyrgios– a partir d'un error del jutge de cadira, que va concedir el dret a l'ull de falcó a l'australià quan ja havia seguit la jugada amb una Willy –toc d'esquena per sota les cames– que, a més, havia fallat. Ofuscat, Zverev ja no va reconduir la situació, mentre que Kyrgios, el beneficiat, no parava de queixar-se per tot.