El Barça s'enfronta amb un altre rival directe i al fang

Després de la important victòria de la darrera jornada contra el Ciencias Fundación Cajasol, el FC Barcelona visitarà avui al migdia l'Hernani CRE, un altre dels seus rivals en la lluita per evitar el descens. “Serà un partit a vida o mort i jugarem en un fortí. A més de la pressió del públic i de la motivació dels seus jugadors, a Hernani sempre miren d'aprofitar l'avantatge que els suposa un terreny enfangat. Tenen un camp de gespa natural que, encara que llueixi el sol, acostuma a estar impracticable. Ens va passar la temporada passada”, adverteix Paco Peña, el director esportiu blaugrana. Els càlculs més optimistes fan pensar que una victòria del Barça amb bonus ofensiu li faria sumar cinc punts que el deixarien amb un total de 29, fet que, quan falten dues jornades per al final de la lliga, podria ser determinant per apartar-lo definitivament del descens directe, ja que el Ciencias, que és el cuer, amb 18 punts, rep avui el segon classificat, el Quesos Entrepinares.

En els dos últims partits del campionat, el Barça s'enfrontarà amb el Complutense Cisneros, un equip que disputarà el play-off pel títol, i amb el Bizkaia Gernika que, encara que no s'hi jugarà res, posarà tota la carn a la graella per tal d'ajudar els seus veïns de Getxo i Hernani, rivals directes del FC Barcelona. “El Complutense és molt potent, té molt rugbi. Ara bé, al seu camp vam perdre perquè ens van remuntar en els últims cinc minuts”, recorda Paco Peña. “Gernika és més assequible, però contra ells hem de comptar que miraran d'ajudar els altres equips bascos”, afegeix abans de concloure i reconèixer: “Guanyar els tres partits que ens queden serà molt difícil, però no es pot pretendre salvar l'equip en les tres últimes jornades sense haver fet la feina durant la resta de la temporada.”

En qualsevol cas, el vestidor blaugrana s'ha conjurat amb l'objectiu de salvar la categoria. El primer pas va ser el canvi en la direcció tècnica, que es va escenificar la setmana passada, quan Pablo Tomás García, Tomy, va ocupar el lloc del sud-africà Stacy Duvenage. “Tomy és l'entrenador del segon equip i ara ajuda Sergi Guerrero i els jugadors, que han adquirit el compromís de salvar a l'equip”, puntualitza Paco Peña. En aquest sentit, el director esportiu adverteix de la transcendència que té mantenir-se en la màxima categoria per al futur del rugbi blaugrana. “Per començar a treballar en la temporada que ve el més important és salvar la categoria. No és el mateix baixar que continuar en la divisió d'honor”, conclou.

