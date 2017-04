Federer mana per galons

El 28 de març del 2004, el manacorí de 17 anys Rafa Nadal va enfrontar-se per primer cop al suís Roger Federer i el va batre per 6-3 i 6-3 en la tercera eliminatòria de Miami. Com diu el tòpic, va ser l'inici d'una gran amistat. Un any més tard, l'abril del 2005, tots dos es van trobar, també al Crandon Park, per primera vegada en una final i el suís es va revenjar. Federer (4) i Nadal (5) van jugar ahir el seu 37è enfrontament –23-14 encara per a Nadal– en la 23a final plegats –14-9 per al balear– i el suís va imposar la seva llei per 6-3 i 6-4 en una hora i 34 minuts. Sense arribar al súmmum del seu tennis en un duel que no passarà a la història –el cansament acumulat, la calor–, va assumir més riscos i va merèixer la victòria. Federer va proposar més i millor. Va connectar el doble de cops guanyadors –29 per 15– i va cometre menys errors: 19 per 23. Nadal va perdre la cinquena final a Miami i mai no hi ha guanyat. El suís ja té 25 títols de Masters 1.000 i ha derrotat el balear els quatre últims cops que s'han trobat. A més, s'ha endut la glòria a Miami en les tres finals jugades. El 2006 va superar Ivan Ljubicic, que ara és el seu tècnic.

Encara fred tot i els 28 graus amb més del setanta per cent d'humitat, l'escàs percentatge de primers del primer joc va obligar el suís a salvar dues pilotes de break quan encara no havia ni pres mides. Nadal, que no va buscar tant el revés del seu rival com en partits precedents, va tancar el seu primer torn al servei amb un ace , sense contratemps. Malgrat tot, la tendència de cops guanyadors es va decantar ràpidament del costat de l'helvètic, més radical. Nadal, suat, amarat, va demanar serradures per a les mans en el quart joc perquè la raqueta li relliscava i va salvar dues pilotes de break en contra (2-2). En ple intercanvi de cops metafòrics i literal, una dreta invertida marca de la casa va permetre a Federer respirar i salvar la tercera pilota de trencament amb 30-40. Un bon servei i un intercanvi ben portat amb el seu revés van propiciar el 3-2 d'un partit rocós. La història es va repetir en el sisè joc. Nadal, inspirat amb el servei, va salvar la tercera pilota de break per al suís (3-3). Seguint amb la seqüència, el de Basilea va contrarestar la quarta del manacorí (4-3).

La primera estocada