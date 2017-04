Budapest s'esvaeix del tot

Les escasses opcions que encara li quedaven a l'Atlètic Barceloneta de continuar bregant per accedir a la final a sis de la lliga de campions que es disputarà a Budapest es van consumir ahir al vespre, en la penúltima jornada de la fase de grups. Els mariners van complir i es van acomiadar de l'afició amb una victòria contra el Hannover alemany, però l'altra premissa absolutament necessària no es va complir, ja que l'Eger hongarès va derrotar el Partizan serbi. La combinació enterrava les esperances de seguir amb vida de l'únic club que ha participat en les quatre últimes edicions de la fase final.

La tarda, però, va començar amb un bri d'optimisme. Els de Chus Martin van sortir com una piconador i van encarrilar la victòria amb un parcial inicial de 6 a 2. Un entonadíssim Alberto Munarriz, convertint en or cada pilota, va oferir un altre recital a la piscina de Sant Sebastià al que si van afegir el porter López Pinedo, Minguell, Strahinja Rasovic i Famera. Al mateix temps, arribaven notícies tan sorprenents com estimulants des d'Hongria perquè el Partizan es plantava al descans dominant per la mínima (2-3). Tanmateix, un parcial de 4 a 1 de l'Eger va allunyar definitivament l'Atlètic Barceloneta de l'objectiu. Els jugadors s'havien negat a acceptar el desenllaç més probable i mostraven voluntat de continuar lluitant mentre les matemàtiques els ho permetessin. Però quan es va fer oficial l'eliminació encara els quedava massa partit. L'equip va mantenir el tipus, però la intensitat inicial es va anar apagant a poc a poc i després de mantenir els quatre gols d'avantatge fins al tercer parcial, l'últim els va costar de digerir i se'l van adjudicar els alemanys, encara que la victòria es va quedar a Barcelona, un dels feus més complicats ara mateix del waterpolo continental. Els de Chus Martin acomiadaran la competició el 26 d'abril a Belgrad amb el Partizan.

Lliga de campions

Grup B

9a jornada

Pro Recco - Jug

9 - 5

Eger - Partizan

8 - 4

At. Barceloneta - Hannover

12 - 10

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Pro Recco 27

9 9 0 0 106 56

Jug 17

9 5 2 2 110 86

Eger 15

9 5 0 4 72 79

Barceloneta 11

9 3 2 4 81 77

Partizan 4

9 1 1 7 72 116

Hannover 3

9 0 3 6 91 118

La propera (26-04-17)