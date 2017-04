Quadrienni memorable

L'absència de l'Atlètic Barceloneta de la final a sis de la lliga de campions serà notòria. És l'únic equip que ha estat present en les quatre últimes edicions i ho ha aprofitat per resoldre una assignatura pendent i deixar empremta a Europa.

Però l'idil·li mariner amb la màxima competició continental és recent. La primera experiència la va viure el maig del 2013. Fins llavors no havia superat la barrera dels quarts de final. Tres anys abans, per exemple, hi havia quedat molt a prop, més que mai, però el Jug Dubrovnik el va eliminar. Tot i que especialment sentida va ser la davallada del 2008 en la fase de grups perquè el club va organitzar la fase final i no hi va poder competir.

Dominadors absoluts de la lliga des del 2006 i pràcticament de la copa i la supercopa, els barcelonins es van proposar fer el salt qualitatiu a Europa i situar-se al mapa dels campions continentals. En la primera final a quatre van causar una més que bona impressió i sobretot van evidenciar la voluntat de créixer. A Belgrad, l'Estrella Roja els va eliminar en les semifinals, però no van abaixar els braços i es van acomiadar de la cita amb la tercera posició després de derrotar l'altre equip local, el Partizan (10-11). “Va ser increïble: la tercera posició va ser com aixecar la copa. No havíem guanyat mai a Belgrad, sempre havíem sortit golejats”, recorda el president, Julián García.

A continuació, els fets es van precipitar. L'Atlètic Barceloneta va ser designat per organitzar dues edicions seguides d'una renovada fase final de la lliga de campions, que passava de quatre participants a sis. I la primera va ser la bona. Els mariners es van desfer del Brescia a quarts, del Primorje en les semifinals i del Radnicki en la final. Tres potències continentals amb nombrosos jugadors il·lustres, com ara Molina, Xavi Garcia, Di Fulvio, Varga, Filipovic... “Va ser fantàstic, inoblidable. Ja ningú ens pot treure el que vam viure, però he de reconèixer que m'agradaria repetir-ho”, admet el president. L'any següent van perdre en les semifinals amb el Pro Recco en un final polèmic que encara es recorda a Barcelona. “Si com a mínim ens haguessin deixat arribar als penals”, lamenta García. La rúbrica va ser el cinquè lloc del curs passat. Però ni la polèmica eliminació ni la insatisfactòria actuació d'enguany entelen el període més llorejat del club a Europa. “El balanç ha estat fantàstic. Ara, quan es parla de waterpolo a Europa, hi som nosaltres. Hem hagut de fer bé les coses per lluitar contra rivals amb més pressupost. El cicle a Europa és exigent i ara toca construir un nou projecte fins al 2020”, explica García.