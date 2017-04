País Basc, territori rugbi

Dilluns passat, l'European Professional Club Rugbi (EPCR) va anunciar que l'estadi de San Mamés havia estat escollit com a seu de les finals de la Champions Cup i la Challenge Cup del 2018, superant les candidatures de dos llocs de gran tradició en l'esport de la pilota ovalada com són Newcastle i Cardiff. El coliseu que l'Athletic Club va estrenar el 2013 serà el marc, doncs, de dos esdeveniments que, a més de situar Bilbao a l'aparador dels milions d'aficionats al rugbi escampats arreu d'Europa, deixaran una important aportació econòmica a aquesta ciutat els dies 11 i 12 de maig de l'any vinent. Les finals del 2016, que es van disputar a Lió, van tenir una incidència de 20,4 milions d'euros, segons l'EPCR, i el Parc Olympique Lionnais, l'estadi on es van jugar, va registrar una assistència de 58.000 espectadors.

L'estadi de San Mamés pot presumir de tenir la màxima categoria atorgada per la UEFA, però la seva cabuda, de 53.562 espectadors, no li permet ser la seu de la final de la Champions League, reservada a espais amb capacitat per a, com a mínim, 60.000 espectadors. Tot i així, l'any 2020 s'hi jugaran quatre partits de la fase final de l'Eurocopa de futbol i, l'any que ve, situarà fora dels territoris tradicionals del rugbi europeu el moment culminant de la temporada de clubs. “Bilbao és un excel·lent destí que obre nous camins per als nostres tornejos”, destaca Simon Halliday, president de l'EPCR, en aquest sentit.

No serà la primera vegada que un gran esdeveniment de rugbi a Europa se situa fora del seu epicentre: el 24 de juny de l'any passat el Camp Nou va ser la seu de la final del Top 14, la lliga francesa, i va registrar un rècord d'assistència mundial (99.180). Barcelona, de fet, ha estat escenari de dos partits del Top 14 jugats per la USAP de Perpinyà, el setembre del 2012 i l'abril del 2014, quan l'Estadi Olímpic es va convertir en la casa del club de la Catalunya del Nord. A Montjuïc es va disputar també un partit de la Heineken Cup, l'abril del 2011, entre la USAP i el Toulon, que va suposar un rècord d'espectadors (55.000). I el mateix va succeir uns anys abans, el 2005 i el 2006, a l'estadi d'Anoeta, quan el Biarritz Olympique va portar dos importants duels d'aquesta competició, precedent de l'actual Champions Cup, per tal d'aprofitar la capacitat del coliseu donostiarra.

“Amb la designació de San Mamés es traslladarà a Biscaia l'experiència que ja ha tingut Guipúscoa”, comenta, en aquest sentit, Iñaki Laskurain, president de la federació basca. Euskadi és el territori amb més representació a la màxima categoria del rugbi estatal, amb quatre equips a la divisió d'honor: l'Ampo Ordizia, el Bizkaia Gernika, l'Hernani i el Getxo. Després de les finals europees del 2018 serà també el lloc amb una projecció internacional en l'àmbit del rugbi més gran.