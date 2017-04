El vol cap a Budapest

Lluny d'apaivagar-se, el títol olímpic de 200 m papallona als Jocs de Rio ha atiat encara més l'ambició i la capacitat competitiva de la badalonina Mireia Belmonte. El primer que va dir en la roda de premsa posterior a la fita olímpica va ser que volia guanyar l'únic or que li falta al seu palmarès, el del mundial, que es disputa aquest estiu a Budapest. Per arribar a la capital hongaresa amb un programa complet de competició, la nedadora catalana ha de fer els deures en el campionat d'Espanya Obert de Primavera que comença avui a Pontevedra i segellar tantes mínimes mundialistes com pugui.

A la ciutat gallega figura inscrita en sis proves amb una jornada inaugural especialment exigent (200 m papallona i 800 m). Demà competirà en els 400 m estils, dilluns en 200 m estils i 1.500 m, i tancarà el campionat dimarts, en els 400 m lliure. El nou criteri de selecció, que obliga a fer les mínimes tant en la sessió matinal (més assequibles) com en les finals, no deixarà espai per al relaxament, però la badalonina ho veu de bon ull. “És una forma més real d'aconseguir una marca mínima, ja que en els campionats internacionals si no estàs bé en les proves matinals pots quedar-te fora de les finals”, subratlla la millor nedadora catalana de la història. El director tècnic de la federació espanyola, el català Albert Tubella, aclareix el nou sistema de selecció: “El nedador que aconsegueixi les dues mínimes serà fix en l'equip i el que només n'obtingui una quedarà pendent que acordem amb el seu entrenador un pla de treball que li permeti arribar al mundial tan preparat com esperem.” Amb el risc de reduir el nombre de seleccionats, des del comitè tècnic es pretén incrementar el nombre de nedadors amb possibilitats de superar les exigents sèries matinals del mundial.

Més enllà de Belmonte, a Pontevedra també destaca la presència de Jessica Vall. Després de la seva estrena olímpica, la nedadora del CN Sant Andreu mirarà de recuperar la seva millor versió, quan va pujar al tercer graó del podi dels 200 m braça del mundial de Kazan 2015. Vall figura inscrita en les tres proves de braça i els 200 m estils. Més exigent és encara el programa de la seva companya d'entrenaments, la jove Africa Zamorano, que intentarà fer valer el seu potencial en les proves d'estils i esquena. Marta González, al seu torn, mirarà de convertir-se en la millor velocista del campionat (50 i 100 m lliure). De les cinc catalanes que van competir en les proves de piscina en línia dels Jocs de Rio només faltarà a la cita Judit Ignacio (CN Sabadell).

En la competició masculina, l'olímpic Antonio Arroyo (CE Mediterrani) pugnarà amb el jove granollerí Albert Escrits (CN Sant Andreu) per imposar la seva llei en les proves de fons (1.500 m i 800 m). Per part del CN Sabadell, destaca la participació dels olímpics Marc Sánchez i Miguel Duran, i del CN Terrassa Albert Puig.