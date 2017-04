Cardona fa l'únic podi català

Els italians Matteo Eydallin i Damiano Lenzi van creuar junts en primer lloc la línia d'arribada de l'última cursa individual de la copa del món d'esquí de muntanya, que aquest cap de setmana té lloc a la Val d'Aran. Els dos esquiadors van fer el recorregut, de 1.850 m de desnivell positiu i negatiu i amb sortida i arribada al pla de Beret, en 1h37:52. El podi el va completar l'austríac Jakob Herrmann. El millor català va ser Oriol Cardona, que va acabar tretzè amb una marca d'1h46:49, que li va servir per assegurar-se el segon lloc de la categoria promesa, només superat per l'italià Federico Nicolini (1h45:47). Nil Cardona, germà d'Oriol, va acabar trentè (1h57:25), i Marc Pinsach i Joan Reyné no van acabar la prova.

En la classificació general, Matteo Eydallin acaba la temporada en primer lloc, seguit dels seus compatriotes Robert Antonioli i Damiano Lenzi. Oriol Cardona, quinzè, és el primer català. Marc Pinsach és vintè i Kilian Jornet, absent aquest cap de setmana, 25è.

En la cursa femenina, de 1.500 m de desnivell, la francesa Laetitia Roux va tornar a guanyar (1h40:34) i es va endur el títol. “Ha estat una cursa ràpida i un circuit bo. Per a mi, una gran prova de la copa del món”, explicava Roux a l'arribada. La seva compatriota Axelle Mollaret va acabar segona (1h44:20) i el podi el va completar la italiana Katia Tomatis (1h45:36). Mireia Miró va ser la millor catalana, amb el quart lloc i un temps (1h45:48) que la va deixar a 12 segons del podi. Entre les deu primeres també van acabar les catalanes Marta Riba, novena (1h51:32), i Marta Garcia, desena (1h52:12). Clàudia Sabata va ser divuitena (2h19:27).

La victòria en júnior masculí va ser per a l'italià Davide Magnini. Els catalans Pau Coll i Arnau Portillo van ser tretzè i setzè respectivament. En noies, es va imposar la italiana Giulia Murada. Júlia Casanovas va acabar cinquena.

La copa del món es clourà avui amb la disputa de la cursa vertical. Les categories sèniors i júnior masculí faran una ascensió de 660 m de desnivell des del pla de Beret fins al Tuc deth Dossau. En júnior femení i cadet, el recorregut serà el mateix, però de 550m de desnivell.