Baqueira tanca la copa

La copa del món d'esquí de muntanya es va tancar ahir amb la cursa vertical de la prova disputada a la Val d'Aran. Les victòries se les van endur l'italià Damiano Lenzi, en homes, i la francesa Axelle Mollaret, en dones, i l'únic català amb medalla va tornar a ser Oriol Cardona, que va aconseguir el bronze en la categoria promesa.

El recorregut en les categories sènior va tenir 660 m de desnivell entre el pla de Beret i el Tuc deth Dossau. Lenzi, que dissabte va compartir la victòria de la cursa individual amb el seu compatriota Matteo Eydallin, el va completar en un temps de 26:50.06. El suís Martin Anthamattenva va acabar segon (a 13.92) i l'italià Michele Boscacci, tercer (a 27.19). El millor català va tornar a ser Oriol Cardona, que va acabar en la tretzena posició amb un temps (28:28.22) que li va servir per assegurar-se la tercera posició en la categoria promesa. Marc Pinsach va acabar 22è i Nil Cardona, germà gran d'Oriol, 27è. Lenzi es va endur el títol de la classificació general de l'especialitat, seguit del suís Martí Werner i del català Kilian Jornet, absent a la Val d'Aran.

En la cursa femenina, la francesa Axelle Mollaret no va tenir problema per emportar-se la victòria, amb un temps de 32:21.71. Les seves acompanyants en el podi van ser la suïssa Victoria Kreuzer (a 31.27) i la italiana Katia Tomatis (a 45.43). L'única catalana entre les deu primeres va ser Marta Garcia, que va acabar novena (a 2:40.41). Mollaret també es va endur el globus de cristall de l'especialitat. En el podi l'acompanyen la sueca Emelie Forsberg i la italiana Katia Tomatis. Entres les deu primeres han acabat Clàudia Galícia (8a) i Marta Garcia (9a).

La classificació absoluta ha acabat dominada per l'italià Robert Antonioli, en homes, i la francesa Laetitia Roux, en dones. El podi masculí, íntegrament italià, l'han completat Michele Boscacci i Damiano Lenzi. La temporada finalitza marcada per la polèmica suscitada a l'inici de la competició. Damiano Lenzi ha estat, clarament, l'esquiador més en forma, però dues exclusions, a Andorra i Cambra d'Ase –sense les quals probablement hauria guanyat el títol absolut–, l'han relegat a la tercera posició final. També va ser exclòs Kilian Jornet en la prova disputada a la Catalunya del Nord, després de la qual el català va decidir arraconar la copa del món i centrar-se en altres objectius. En dones, Mollaret ha acabat segona i l'osonenca Clàudia Galícia, que tampoc va ser a Baqueira, tercera i com a única catalana al podi.