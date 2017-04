Belmonte, a un pas de la selectivitat perfecta

La jove nedadora del CN Barcelona Laia Martí (2000) és una de les esportistes que s'han de seguir amb lupa durant aquest cicle olímpic. Ha destacat en l'etapa formativa i ho està fent en la júnior. Ahir va rebaixar la mínima dels 200 estils per a l'europeu júnior de Netanya (Israel) amb un temps de 2:17.53. I a la tarda va disputar la final A, que va guanyar Mireia Belmonte, i es va classificar en sisena posició amb un registre de 2:16.48 que li va servir per embutxacar-se el bitllet per al mundial júnior d'Indianapolis per una centèsima. A més, va obtenir la mínima per a l'europeu júnior en els 50 braça en acabar segona amb un temps de 32.08, darrere de Jessica Vall i davant d'una altra referència com Marina Garcia (foto podi). La catalana ja estava classificada per a l'europeu per als 100 i els 200 braça i els 400 estils, i per al campionat del món júnior en els 400 estils.