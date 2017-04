Zamorano i Arroyo també aniran al mundial

Els catalans Àfrica Zamorano (CN Sant Andreu) i Antonio Arroyo (CE Mediterrani) també aniran al mundial de Budapest d'aquest any, i per a tots dos serà l'estrena mundialista. La direcció tècnica de la Federació Espanyola de Natació va fer pública ahir la convocatòria de vuit nedadors, quatre d'ells catalans, tot i que després del campionat d'Espanya Open de Primavera, que s'acaba de disputar a Pontevedra, només tres nedadores havien complert el criteri de mínimes mundialistes que s'exigien. Les catalanes Mireia Belmonte (UCAM) i Jessica Vall (CN Sant Andreu) i la cantàbrica Jimena Pérez (Gredos) van aconseguir superar tant la marca que es demanava en les eliminatòries del matí com el registre exigit en les finals de la tarda. La resta de nedadors han estat convocats atenent diversos punts establerts en els criteris de selecció per al mundial que es disputarà del 23 al 30 de juliol.

La campiona olímpica Mireia Belmonte va ser campiona d'Espanya i va aconseguir la mínima que es demanava en sis proves de l'estatal de Pontevedra –400, 800 i 1.500 m lliure, 200 i 400 m estils, i 200 m papallona–, i es va guanyar el bitllet per a Budapest en totes. Jessica Vall va fer les mínimes en els 100 i 200 m braça, i va guanyar la medalla d'or de l'estatal en les dues i en els 50 m braça, mentre que la cantàbrica Jimena Pérez va fer la mínima en els 1.500 m lliure, on va ser segona darrere de Mireia Belmonte.

Sense mínimes