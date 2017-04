Marc Márquez, apadrina els Relats Solidaris

L'Edifici cèntric del Banc Sabadell a Barcelona ha acollit aquest matí la presentació oficial de la 13a edició dels Relats solidaris de l'Esport, un llibre en forma de recull de 198 pàgines, on els periodistes esportius més representatius i sonats de Catalunya narren diferents rondalles amb l'objectiu d'ajudar solidàriament i sense ànim de lucre associacions, organitzacions i agrupacions socials que més ho necessiten per a la integració i defensa de diferents col·lectius socials.

L'edició d'enguany compta amb un esportista d'elit, de luxe i fora del món del futbol - a diferència de com s'havia fet fins ara d'ençà que al 2004 Samuel Eto'o encetés l'estrena d'aquest projecte solidari-, Marc Márquez. El pilot català va ser escollit pels periodistes impulsors del projecte Xavi Torres, col·laborador de la casa, Edu Polo i els germans Joan i Carles Domènech, per donar embranzida un any més al llibre, i amb la seva humanitat, humilitat i passió ha emergit com el cap visible i padrí del projecte contribuint amb un pròleg on deixa ensumar el seu estret lligam amb el motor, la vida i el seu sentit de responsabilitat amb els més desfavorits.

Marc Márquez ha escollit com a benefactora dels ingressos per la venda del llibre l'associació Esclat, que a part de celebrar els seus 40 anys de treball, es dedica a la millora de la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. De fet, el de Cervera no va dubtar a assegurar que si en la propera cursa d'aquest cap de setmana a Austin, Texas, es fa un lloc finalment per primer cop en la temporada en l'esglaó més alt del podi, enviarà una picada d'ullet en forma de dedicatòria a la mateixa associació apadrinada.

A l'acte hi han participat el representant de Segments Empreses del Banc Sabadell, Xavier Aniés, el director de comunicació d'El Corte Inglés, Jordi Romanyà, comissari d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, la portaveu de l'Associació Esclat, Lola de la Fuente, i el periodista Emilio Pérez de Rosas. A part, tampoc hi han faltat alguns dels 43 autors il·lustres que han permès per tretzè any consecutiu donar llum a un llibre ple a vessar d'esport, solidaritat i humanitat.

El llibre ja és a la venda a tots els establiments d'El Corte Inglés, un altre dels grans impulsors del projecte, i el seu preu, 10 euros, està íntegrament destinat a Esclat.