El Barça afronta aquesta tarda a Lleó (17 h) el partit més complicat que li queda de temporada. L'Ademar de Rafa Guijosa és el segon classificat i ja va estar a punt de guanyar al Palau en la primera volta (26-25). Ara la ratxa del Barça de victòries a la lliga és de 115 partits, però no tot són bones notícies al Palau Blaugrana. Gonzalo Pérez de Vargas es va operar dijous d'una fractura al dit petit de la mà esquerra i el club no es vol definir sobre el temps de baixa. Amb tot, és impossible que jugui els partits de la lliga de campions contra el Kiel (23 i 29 d'abril) i el més probable és que estigui a punt d'aquí un mes.

“No sé quant de temps de baixa estarà Gonzalo; caldrà veure la seva evolució. Ara em plantejo els partits amb els jugadors que tinc. Les lesions formen part de l'esport i lamentar-se'n no serveix de res”, va explicar ahir el tècnic blaugrana, que convocarà el jove porter del filial Gerard Forns per jugar avui contra l'Ademar, invicte aquesta temporada a la seva pista. “És un equip molt solvent, sobretot en defensa, però també amb un atac molt elaborat i amb jugadors que saben on han d'estar en tot moment”, va assenyalar el tècnic blaugrana. L'Ademar té la millor defensa de la lliga (580 gols en contra, 24,17 de mitjana) i avui se les haurà contra el millor atac (804 gols, 33,5 de mitjana). L'última victòria de l'Ademar a casa contra el Barça va ser la temporada 2007/2008.